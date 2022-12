Dreitannenbichl: Wird verkauft oder nicht?

Von: Matthias Matz

Teilen

Bereits im Sommer ein Politikum: der Dreitannenbichl (links). Nun steht er erneut auf der Agenda. © Archiv-Foto: Matz

In seiner letzten Sitzung vor den Weihnachtsferien will der Stadtrat am kommenden Dienstagabend, 13. September, nochmal ein richtig heißes Eisen anpacken.

Füssen – In seiner letzten Sitzung vor den Weihnachtsferien will der Stadtrat am kommenden Dienstagabend, 13. September, nochmal ein richtig heißes Eisen anpacken: beraten und beschlossen werden soll über den Antrag der Fraktion von Füssen-Land (FL), zumindest einen Teil des Dreitannenbichls zu verkaufen, um so dort den Weg für eine Wohnbebauung frei zu machen. Dagegen spricht sich bereits die SPD aus. Und auch aus den Reihen der Freien Wählern kommen kritische Töne.



Nachdem im Sommer ein erster Anlauf der Stadtverwaltung, kommunale Grundstücke am Dreitannenbichl an ein Wohnbauunternehmen zu verkaufen, am Protest der Anwohner gescheitert war, will Füssen-Land nun einen neuen Anlauf unternehmen. Wie bereits im Kreisboten berichtet, hat die Fraktion beantragt, ein etwa 1300 Quadratmeter großes städtisches Grundstück im nord-östlichen Bereich des Dreitannenbichls an einen Investor zu verkaufen, der dort ein mehrstöckiges Wohnhaus errichten will.

Darüber hinaus fordert die Wählervereinigung, einen etwa 3000 Quadratmeter großen Teil des angrenzenden kommunalen Grundstücks planerisch zu entwickeln, um dort ebenfalls den Bau von Reihenhäusern oder Doppelhaushälften zu ermöglichen. Dadurch erhofft sich FL Einnahmen in Höhe von 800.000 bis 3,2 Millionen Euro. Beraten und entschieden werden soll der Antrag bereits in der Sitzung am kommenden Dienstag.

Widerstand formiert sich

Angesichts der Brisanz des Themas formiert sich aber schon im Vorfeld der Sitzung Widerstand gegen den Antrag. Neben den Anwohnern (der Kreisbote berichtete) lehnt auch die Füssener SPD eine Bebauung des Dreitannenbichls weiterhin ab. Das sei das Ergebnis der jüngsten Vorstandssitzung, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsvereins.

Der Vorstand sei sich einig, dass eine Bebauung an dieser Stelle den dort geltenden städtebaulichen Grundprinzipien widersprechen und zu Lasten der Anwohner und des Stadtbildes gehe. „Was hier als Nachverdichtung dargestellt wird, ist nichts anderes als ein grober Verstoß gegen das nachbarschaftliche Rücksichtnahmegebot und würden den Anfang vom Ende des Dreitannenbichls bedeuten“, wird Stadtrat Erich Nieberle zitiert.



Ist der Preis zu hoch?

Auch die zu erwartenden Einnahmen rechtfertigten einen solchen nicht mehr rückgängig machbaren Eingriff nicht. Ohnehin könne bei dem von FL angestrebten Verkaufspreis kein bezahlbarer Wohnraum für Einheimische geschaffen werden, heißt es weiter.

Bedenken gibt es offenbar auch in den Reihen der Füssener Freien Wähler. Das ist laut Pressemitteilung bei ihrer jüngsten „Füssener Runde“ deutlich geworden. Anwesende hätten demnach ihre Sorgen wegen einer möglichen Bebauung der Freifläche im Füssener Westen geäußert. „Tenor war, dass nicht am Bürger vorbei Entscheidungen gefällt werden sollten“, berichtete Vorsitzende Christine Fröhlich.



Neben dem Dreitannenbichl stehen unter anderem noch das Verkehrskonzept für die Grund- und Mittelschule sowie die Bilanzen der Stadtwerke, der Forggenseeschifffahrt sowie des Tiroler Grundbesitzes der Stadt auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung. Beginn ist um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses.mm