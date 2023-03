Füssener Schüler haben viel Spaß auf dem Eis

Von: Alexander Berndt

Große Begeisterung: Offensichtlich viel Spaß haben die Mädchen und Jungen der Grundschulen Füssen-Schwangau auf dem Eis des Füssener Eisstadions. © Berndt

Die Klasse 3f jubelte bei der von allen Drittklässlern der Grundschulen Füssen-Schwangau vor kurzem absolvierten Klassenstaffel schließlich am lautesten.

Füssen - So zeigten die Mädchen und Buben bei dem rasanten Rennen auf Schlittschuhen, bei denen sie mit einem Ring in der Hand jeweils ein Hütchen auf dem Eis umkurven mussten, der gesamtem Konkurrenz im wahrsten Sinne des Wortes die Hacken und sicherten sich den Sieg.

Aber auch die anderen der insgesamt rund 540 Kinder aller 23 ersten, zweiten, dritten und vierten Klassen der Grundschule dürfen bei deren jüngsten „Eistagen“ großen Spaß gehabt haben. Schließlich warteten die von der Lehrerin Verena Modes organisierten zwei Vormittage auf dem Eis in der Arena doch mit einem abwechslungsreichen Programm rund ums Schlittschuhlaufen auf.



Vom ehemaligen Eishockeyspieler „Jimmy“ Knöpfler als DJ und dem EVF-Maskotchen „Kobi“ animiert, durchliefen alle Schüler sechs verschiedene Stationen. Während sie dabei ihr manchmal deutlich unterschiedliches Geschick im Umgang mit den Kufenstiefeln unter Beweis stellten, mussten sie zum Beispiel einen Handicapparcours ebenso durchlaufen wie Stühle übers Eis schieben und bei einem Schwungtuchspiel ihren Teamgeist beweisen.



Begeisterte Schüler

Dass die Kinder mit viel Begeisterung dabei waren, bestätigte nicht nur der acht Jahre alte Korbinian Driendl aus der Klasse 3c, der erklärte, dass er an diesem Tag „lieber hier als in der Schule“ gewesen sei. Ihm pflichtete die neunjährige Svetlana Stankov aus der 3d bei. Sie bedauerte, dass der wöchentliche Eislauf-Unterricht mit diesen „Eistagen“ für dieses Schuljahr zu Ende ging. Am Ende dieser „Eistage“ attestierte DJ Knöpfler indes allen: „Jeder ist hier ein Gewinner.“