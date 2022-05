Ein Blumenladen blüht auf: In Trauchgau hat die Floristmeisterin Vreni Köpf die »Blumenbinderei« eröffnet

Vreni Köpf blüht in ihrem eigenen Blumenladen in der Garage des Elternhauses förmlich auf. © Nina Bauer

Trauchgau - Mit ihrer „Blumenbinderei“ in der elterlichen Garage in Trauchgau hat sich die junge Floristin Vreni Köpf ihren Kindheitstraum erfüllt.

Manche Menschen brauchen etwas Zeit, um ihren Weg zu finden, andere sehen ihn schon früh vor sich. So etwa die Trauchgauerin Vreni Köpf: Als vor vielen Jahren eine Bekannte die Abschlussprüfung zur Floristin gemacht hatte, war sie von deren Arbeiten ganz angetan.

„Genau das will ich mal werden!“ erklärte Vreni der Mama. Vermutlich wird die Mutter nachsichtig gelächelt haben – so, wie es eben Erwachsene tun, wenn eine Achtjährige ihren ersten Berufswunsch äußert. Die Tochter verlor ihr Ziel aber nie aus den Augen. Und nach einem Praktikum war klar, dass ihr ganz eigener Weg von Blumen gesäumt sein wird.



Auf eine dreijährige Ausbildung und die dreijährige Arbeit als Floristin, folgte 2020/ 2021 die Meisterschule in Stuttgart. „Ich hatte mir gesagt: Wenn, dann mache ich es jetzt gleich“, so die 24-Jährige heute. Denn wenn man jünger sei, tue man sich viel leichter mit dem Lernen. Und man hat mehr Energie für die Meisterprüfung: In der abschließenden Ausstellung präsentierten Vreni Köpf und ihre Mitstreiterinnen florale Kunstwerke, teilweise hoch aufragend und sehr beeindruckend. Schließlich schloss sie mit ihren Exponaten als Klassenbeste ab.

Von der Garage zum heimeligen Blumenladen

Zuvor hatte sich die Floristin schon Gedanken über die Zukunft gemacht. Von ihren Eltern kam dann der Vorschlag, die Garage im elterlichen Haus zu einem Blumenladen umzubauen. Etliche Wochenenden gingen ins Land, bis aus der unwirtlichen Tenne heimelige Geschäftsräume wurden. Dabei packten alle mit an – die Eltern, der Freund, der Bruder. Letzterer fertigte als Schreiner die Inneneinrichtung nach den zahlreich aufsprießenden Vorstellungen seiner Schwester. „Ich hatte schon den Plan im Kopf, wie alles ausschauen soll“, erzählt die Trauchgauerin.



Während der Umbau schrittweise voranging, hielt sie nach alten Bauernmöbeln Ausschau, die heute als funktionaler Blickfang dienen. Betritt man das kleine Geschäft nahe der Ortsdurchfahrt, fallen einem sofort die Einrichtungselemente aus Altholz ins Auge: Beispielsweise die Wandverkleidung als dekorativer Hintergrund für die Blumen, eine betagte Kommode voller Schubladen oder die Tür hinter der Ladentheke, die aussieht, als wäre sie schon immer dort gewesen. Alles sehr warm, freundlich, einladend. „Ich mag das tägliche Miteinander mit den Kunden, wenn meine Kreativität gefragt ist, weil jemand etwas Schönes sucht.“



Eine ihrer beruflichen Leidenschaften sei die Hochzeitsfloristik: „Da kann ich mich voll austoben“, strahlt die Floristin. Darüber hinaus mag sie die vielseitigen Bereiche ihrer Tätigkeit; mal seien Tischdekorationen für Hotels und Wirtschaften gefragt, dann wieder Trauerfloristik oder Sträuße zum Valentinstag. Dass sie ihrem Geschäft den traditionellen Namen „Blumenbinderei“ gab, hat mit ihrer persönlichen Definition zu tun: „Für mich ist das ein Handwerk, obwohl es offiziell nicht als solches geführt wird.“ Eine komplett ausgefallene Bezeichnung, etwa in Englisch, hätte im Dorf einfach nicht gepasst. Und mit einem Lächeln fügt sie hinzu: „Das bin auch nicht ich.“

Elmar Schalk