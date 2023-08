Erinnerung an die Wetzsteinmacher

Von: Michael Straub

Feierliche Eröffnung: Bürgermeister Johann Gschwill (links) und Museumsleiter Hubert Romeder mit Proben der Gesteinsschicht, die zwischen Schwangau und Kochel zu finden ist. © Michael Straub

Trauchgau – Mit der Dauerausstellung „Das Erbe der Wetzsteinmacher“ wird derzeit im Trauchgauer Dorfmuseum an das alte Handwerk der Wetzsteinmacher erinnert. Bei der Ausstellung handelt es sich um ein gefördertes LEADER-Projekt, an dem Gemeinden aus dem Allgäu und dem benachbarten Oberbayern beteiligt sind.

Museumsleiter Hubert Romeder erklärte jetzt bei der Eröffnung die geologische Karte und die mit viel Akribie zusammen gestellten Geschichtsblätter über das Wetzsteingewerbe. Diese Blätter können gegen eine Spende in der Gemeindeverwaltung erworben werden.

In Halblech erinnert heute nur noch eine Straße im Gewerbegebiet an das alte Handwerk der Wetzsteinmacher. Eine besonders außergewöhnliche Gesteinsart, die zwischen Hohenschwangau und Kochel zu findenden Ammergauer-Schichten, eignete sich gut zur Herstellung von Wetzsteinen und machte die Arbeit in der Region deshalb so interessant. Diese wurden vor allem dringend in der Landwirtschaft zum Schleifen und Schärfen der Geräte gebraucht.



Für die Landwirte in der damaligen Zeit war die Arbeit in den Steinbrüchen körperlich sehr anstrengend – schließlich waren nur etwa fünf Prozent des Abbruches für die Wetzsteinproduktion auch brauchbar. Den mühevollen Transport übernahmen die Arbeiter meist selbst: in Rückenkraxen oder kleinen Wägen wurde der Stein zur Weiterverarbeitung in die Mühlen gebracht.

Allerdings war die Wetzsteinmacherei auch eine gute Möglichkeit, nach der Heuernte sich noch etwas zum kargen Einkommen dazu zu verdienen.



In Buching begannen die Menschen mit dem Gesteinsabbau relativ spät. Geschichtlichen Aufzeichnungen belegen das Handwerk im oberbayerischen Ohlstadt dagegen bereits im 14. Jahrhundert. Der Beginn der Industrialisierung bedeutete jedoch das Ende für die Wetzsteinproduktion und Maschinen und die Technik ersetzte das Mähen von Hand mit Sensen.