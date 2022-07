Eine »gute Nachfrage«: Tourismuschef Stefan Fredlmeier blickt auf die diesjährige Sommersaison

Von: Katharina Knoll

Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier © Füssen Tourismus und Marketing

Füssen – Wie ist eigentlich die diesjährige Sommersaison angelaufen? Schließlich ist es die erste, in der es fast keine Corona-Reisebeschränkungen mehr gibt. Der Kreisbote hat bei Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier nachgefragt.

Welche Herausforderungen sich die Tourismusbranche in Zukunft stellen muss, war Thema beim jüngsten Füssener Tourismusabend im Festspielhaus Neuschwanstein (der Kreisbote berichtete). Wie die aktuelle Hochsaison im Tourismus angelaufen ist, darüber spricht Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier im Gespräch mit dem Kreisbote.

Mit den Pfingstferien hat die Hochsaison im Tourismus begonnen. Welches Fazit ziehen Sie?

Stefan Fredlmeier: „Wirklich belastbare Zahlen haben wir bis einschließlich April, und hier lohnt nur ein Vergleich mit 2019, dem letzten ,normalen' Jahr: Im Vergleich zu 2019 liegen wir, gemessen an den Übernachtungen, rund sieben Prozent zurück. Dies entspricht dem Trend, den wir auch allgäuweit beobachten – Ausnahmen bestätigen die Regel. Pfingsten war gut belebt und belegt, dem Gefühl nach etwas schwächer als zu Normalzeiten. Uns muss allerdings klar sein, dass die Beobachtung täuschen kann, da man Gästen nicht ansieht, ob sie als Übernachtungsgast oder Tagesgast bei uns sind.“

Hat sich das Reiseverhalten der Gäste durch die Corona-Pandemie nachhaltig verändert?

Fredlmeier: „Vorrangig das Buchungsverhalten hat sich in Richtung einer noch stärkeren Kurzfristigkeit verändert. Lediglich bei Stammgästen und dann eher im Bereich der Ferienwohnungen kann man sich auf längerfristige Buchungen verlassen. Es wird noch stärker online gebucht. Zudem spielen Aspekte wie Sicherheit eine deutlich größere Rolle als früher, selbst wenn dies im Vergleich zu 2020 und 2021 nachgelassen zu haben scheint.“

Setzt sich dieser Trend auch in diesem Jahr fort?

Fredlmeier: „Die Kurzfristigkeit bleibt uns vorläufig erhalten, vor allem im Hotelbereich. Die Digitalisierung wird sich nochmals verstärken. Aktuell beobachten wir zudem einen verstärkten Wunsch nach Auslandsreisen, was die Inlandsnachfrage vermutlich schwächen wird.“



Mittlerweile gibt es fast keine Reiseeinschränkungen mehr. Kommen deshalb wieder mehr ausländische Gäste nach Füssen als in den vergangenen beiden Jahren?

Fredlmeier: „Ja, wir begrüßen wieder deutlich mehr Gäste aus dem Ausland als in den vergangenen beiden Jahren. Vorrangig kommen sie aus Europa. Die Überseemärkte schwächeln noch, vor allem Asien. Allerdings keinerlei Vergleich zu 2019, als noch rund die Hälfte unserer Gäste aus dem Ausland und davon die Hälfte aus Übersee kamen.“

Haben die örtlichen Gastgeber noch mit „Nachwehen“ aus der Pandemie zu kämpfen?

Fredlmeier: „Vor allem auf Übersee-Gäste und Gruppen ausgerichtete Häuser mussten ihr Geschäftsmodell in den letzten beiden Jahren gewaltig umstellen und sich intensiv auf Inlandsgäste einstellen. Trotz der wirkungsvollen Unterstützung seitens des Bundes und des Freistaats haben die beiden Jahre wirtschaftlich Substanz gekostet, weswegen das eine oder andere Vorhaben geschoben wurde. Noch brennender ist allerdings der Verlust an Fachkräften. Man spricht in vielen Regionen Deutschlands von 20 bis 25 Prozent Abwanderung von Fachkräften in andere Branchen. Die Herausforderungen, Fachkräfte zu finden und zu binden, mit weniger Personal trotzdem Service in gewohnter Qualität zu bieten, sind enorm und vielfach drängender als Marketing.“

Gibt es aktuell noch Coronabeschränkungen, an die sich Gastgeber und Gäste halten müssen?

Fredlmeier: „Die Zugangsbeschränkungen sind aktuell fast ausnahmslos entfallen. Für den Fall aktueller Corona-Fälle bei Urlaubern sind die bekannten Regeln für Quarantäne und Isolation einzuhalten.“

Wie blicken Sie auf die kommenden Sommermonate?

Fredlmeier: „Wir können von einer guten Nachfrage ausgehen, vermutlich allerdings etwas schwächer als 2019, mit einem immer noch deutlich höheren Anteil an Gästen aus Deutschland als vor Corona. Ausgehen müssen wir – angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung mit hoher Inflation – von einer stärkeren Preissensibilität der Gäste, das heißt Leistungen müssen definitiv den Preis wert sein. Gleichzeitig werden viele Gastgeber ihre Preise zwangsläufig erhöhen müssen, um die gestiegenen Kosten zu decken. Die Notwendigkeit, permanent an Qualität zu arbeiten, um nicht im Preiswettbewerb unterzugehen, bleibt bestehen.“

Vielen Dank für das Gespräch!