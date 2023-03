Da kann man „nur den Hut ziehen“

Teilen

Flankiert von Bereichsleiter Hannes Bruckdorfer (rechts) und seinem Stellvertreter Claudius Wurm (links) nahm Alois Klingler die Urkunde für 60 Jahre Treue zur Bergwacht Füssen entgegen. Nicht vor Ort war Andreas Weber, der seit 25 Jahren dabei ist. © ed

Die Bergwacht Füssen blickt in ihrer Jahreshauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurück und erntet Dank für ihr großes Engagement.

Füssen - Mit 137 Einsätzen gab es für die Bergwacht Füssen im abgelaufenen Jahr wieder einiges zu tun, zwar zwei weniger wie im Vorjahr, aber trotzdem auf gleichbleibend hohem Niveau. Bei der Jahreshauptversammlung im Schlossbrauhaus Schwangau sagte Bereichsleiter Hannes Bruckdorfer, dass der relativ ruhige Herbst die Akteure etwas durchatmen ließ und man sich auf organisatorische Dinge konzentrieren konnte. Ziel ist und bleibt auch bei nicht vorhersehbaren Ereignissen schlagfertig zu bleiben – hier sei der Anfang gemacht und man werde es auch 2023 weiterverfolgen und ausbauen.

Einen breiten Raum nahm der Bericht von Florian Settele (Ressort Einsatz) ein, der mit einem Blick in die Statistik interessante Daten auf den Tisch legte: Insgesamt 49 aktive Einsatzkräfte stehen der Bereitschaft Füssen für die Aufteilung der Dienste zur Verfügung. Im Bereich der Anwärter befinden sich 16 in der Ausbildung und die Jugendgruppe umfasst 13 junge Mädchen und Jungs. Nach den Beschränkungen in den Pandemie Jahren konnten wieder insgesamt 88 Ausbildungen mit knapp 2500 Ausbildungsstunden in sämtlichen Themen der Bergrettung absolviert werden.

Extreme Anforderungen an die Bergretter

Wie Settele weiter berichtete, waren die 21 Einsätze in den Monaten Januar (10) und Februar (11) auffallend hoch und in den Sommermonaten Juni (17), Juli (23) bis August (30) waren die Bergretter mit 70 Einsätzen extrem gefordert. Da rund 80 % der Einsätze an Werktagen stattfand und die Retter ihren Arbeitsplatz verlassen mussten, dankte er allen Arbeitgebern welche das ehrenamtliche Engagement unterstützen. „Unser Haupteinsatzgebiet bleibt der Tegelberg mit 74 Einsätzen“ stellte Settele fest. Als besondere Episode am Rande: Unter den vielen Hilfsmaßnahmen war auch die Rettung eines hitzeerschöpften Hundes am Buchenberg dabei.

Die Bereitschaft Kaufbeuren war bei insgesamt 42 Einsätzen mit ihrer Einsatzmannschaft behilflich. Im Schnitt dauerte ein Einsatz 1,5 Stunden und wurden von 4-5 Bergrettern absolviert. Für die reine Dienstbereitschaft der Füssener Bergwacht müssen pro Jahr 43.800 ehrenamtlich geleistete Stunden aufgebracht werden. Der von Markus Albrecht vorgelegte Kassenbericht wies zwar einen kleinen Fehlbetrag von knapp 1200 Euro auf, seiner einstimmigen Entlastung durch die Mitglieder stand nach dem ausführlichen Bericht von Revisor Heinz Hipp jedoch nichts entgegen.

Wertvolle und lebensrettende Hilfe

„Vor euren Leistungen kann man nur den Hut ziehen“ sagte Schwangaus zweiter Bürgermeister Johann Stöger und stellte weiter fest: „Wenn ihr schlecht ausgerüstete Touristen, die sich oftmals selbst überschätzend in die Berge begeben rettet, leistet ihr ehrenamtlich oft wertvolle und lebensrettende Hilfe.“

Ähnlich äußerte sich als Dritter Bürgermeister der Stadt Füssen Wolfgang Bader: „Ein Lob für eure Ehrenamt, denn euer Einsatz ist sehr wichtig und uneigennützig“. Diesem Lob schloss sich auch Polizeichef Edmund Martin mit einem herzlichen „Vergelt‘s Gott“ für die geleistete Arbeit an und Regionalleiter Manfred Kleinhans bedankte sich im Namen der Bergwacht Allgäu für die reibungslose Zusammenarbeit. (ed)