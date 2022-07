Eisenberger Bürgermeister entleert Spendenbox: Tourist beobachtet „Diebstahl“ - Polizei rückt an

Von: Katharina Knoll

Ein amerikanischer Tourist dachte am Mittwochabend, dass er einen Diebstahl beobachtet und filmte die vermeintliche Tat © Bildagentur PantherMedia / Tinieder

Eisenberg - Da er der festen Überzeugung war, einen Diebstahl zu beobachten, filmte ein amerikanischer Tourist am Mittwochabend die „Tat“ . Dem „Dieb“ kam die Polizei schnell auf die Spur: Es handelte sich um Eisenbergs Bürgermeister.

Am Mittwochabend beobachtete ein aufmerksamer amerikanischer Tourist an der Burgruine Hohenfreyberg, wie sich ein Mann mit Handschuhen an der Spendenbox für den Erhalt der Burgruine zu schaffen machte, das Geld in einem Rucksack verstaute und dann mit dem Fahrrad davonfuhr. Der Tourist fertigte sogar ein Video von der vermeintlichen Tat an und zeigte es herum.

Daraufhin wurde die Polizei verständigt, die mit mehreren Streifen anrückte. Zunächst fehlte jedoch jede Spur vom „Dieb“. Der Hinweis vom Wirt einer nahegelegenen Alm brachte die Beamten aber schnell auf die Spur des vermeintlichen Verdächtigen, dem Bürgermeister der Gemeinde Eisenberg. Ein Anruf brachte Licht ins Dunkle. Der Rathauschef, der den Anruf mit Humor nahm, bestätigte, dass er das Geld entnommen hatte. Er informierte die Beamten darüber, dass er von Zeit zu Zeit die Spendenbox entleere, so wie auch an diesem Abend.