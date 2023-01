Eishockey: Lechbruck gegen Selb am Sonntag

Ein hartes Stück Arbeit wartet für die Flößer (weiß) am Sonntag in Selb © Michael Straub (freigegeben)

ERC Lechbruck erwartet am Sonntag die Partie gegen VER Selb in Oberfranken.

Lechbruck - Die nächste Begegnung steht für den ERC an. Am Sonntag geht es rund 380km Richtung Franken. Der VER Selb hat die Vorrunde der Landesliga Gruppe A auf dem siebten Tabellenplatz abgeschlossen. Mit 5,2 Gegentoren pro Spiel ist die Defensive der Wölfe verwundbar (Lechbruck dagegen im Schnitt 4,2 Gegentore / Spiel), in der Offensive sind sie allerdings statistisch mit 3,9 Toren pro Spiel besser als die Flößer (ERC 3,1 Tore pro Spiel).

Das Team aus Selb hat eine spannende Mischung aus jungen Spielern, die in der eigenen Nachwuchsabteilung ausgebildet wurden und erfahrenen Eishockeyspielern wie beispielsweise den Geisberger-Brüder. Der VER hat drei tschechische Kontingentspieler in seinen Reihen, die auch zu den Leistungsträgern zählen dürften: Im Tor Radek Uhrin, in der Verteidigung Richard Kala und im Sturm Thomas Bilek.

Auf halber Strecke der doch recht langen Anreise wird es bei der Hinfahrt ein Mittagessen geben und für die Rückfahrt ist ebenfalls kulinarisch vorgesorgt. Die Flößer sind sich bewußt, dass Selb zu Hause sicherlich gut aufgestellt sein wird, aber auch der ERC braucht sich vor niemandem zu verstecken. Kapitän Sammy Wörle gibt die Marschroute vor: „Wir fahren nicht fünf Stunden nach Selb, um dann mit leeren Händen zurückzukehren.“