„Ein Glücksfall für die Gemeinde“

Von: Herbert Hoellisch

Symbolischer Spatenstich. Geschäftsführer Harald Hertweck (v.l.), Architekt Peer Golnick, Landrätin Maria Rita Zinnecker, Bürgermeister Pirmin Joas und Rainer Kühnel, Mitglied der Geschäftsführung und Leiter des Projektteams. © Hoellisch

Die Firma Endress+Hauser will in Nesselwang ein neues Produkt- und Innovationszentrum erreichten. Jetzt fiel der Startschuss für das Vorhaben.

Nesselwang - Vor sieben Jahren konnte Harald Hertweck, Geschäftsführer von Endress+Hauser Wetzer in Nesselwang, zahlreiche Gäste zum Spatenstich des neuen Produktionsgebäudes begrüßen. Am Hauptsitz des Anbieters von Messgeräten für die Prozessautomatisierung in der Marktgemeinde konnte vergangene Woche nun erneut ein Spatenstich gefeiert werden.

Entstehen wird ein neues Produkt- und Innovationszentrum, das nach der Fertigstellung im vierten Quartal 2024 bezogen werden soll. Insgesamt 16,6 Millionen Euro will die Gruppe in das Gebäude investieren. Hiervon entfallen allein 3,5 Millionen Euro auf ein neues Energiekonzept.

Dieses beinhaltet die CO²-Neutralität des Neubaus und im weiteren Ausbau auch für die bestehenden Gebäude. Erreicht wird das mit bis zu 40 Energiesonden, die bis in 200 Metern Tiefe reichen. Mit der installierten Photovoltaik-Anlage wird der Strombedarf für die Wärmepumpen gedeckt, welche die Energie des Bodens in Heizwärme aber auch Kühlenergie umwandeln.



Ursprünglich sollte bereits 2020 mit dem Neubau begonnen werden. Aufgrund der Corona-Krise und der damit unklaren wirtschaftlichen Entwicklung entschloss sich das Unternehmen aber dazu, die Pläne vorläufig zurückzustellen. „Es ist uns nicht leicht gefallen, aber im Nachhinein hat es sich gezeigt, dass dies genau die richtige Entscheidung war“, betonte Hertweck.



In dem Neubau soll das Entwicklungs- und Innovationszentrum von Nesselwangs größtem Arbeitgeber angesiedelt werden. „Es ist ein deutliches Bekenntnis für alle unsere Mitarbeiter und den Standort“, so Hertweck weiter. In dem Gebäude mit mehr als 3500 Quadratmetern Gesamtfläche wird ein neues Bürokonzept (New Work/Multispace) umgesetzt. Im Erdgeschoss soll ein neues Betriebsrestaurant mit Terrasse entstehen.



Hertweck bedankte sich bei Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) und der Marktverwaltung für „die sehr konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit über all die Jahre“, sowie beim Landratsamt Ostallgäu für die schnelle und zügige Bearbeitung des Bauantrags. Sein Dank galt auch der ausführenden Baufirma sowie den weiteren Firmen, die überwiegend aus der Region kommen sowie dem internen Projektplanungsteam.



Lob von Zinnecker

„Wir sind froh und stolz, wenn sie sagen sie investieren in den Wirtschaftsstandort Ostallgäu“, sagte Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU). „Wir können die Rahmenbedingungen und die Infrastruktur zur Verfügung stellen, wenn ein Unternehmen wie Endress+Hauser nachhaltig investiert. Dafür großen Dank und Respekt“. Das Unternehmen gebe damit auch ein wichtiges Signal an die mehr als 450 Arbeitnehmer am Standort, so die Landrätin weiter. „Es ist ein zuverlässiger und attraktiver Arbeitgeber“.



„In der Welt unterwegs, aber in Nesselwang zu Hause“, sagte Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) über den größten Arbeitgeber im Ort. Die Ansiedlung des Unternehmens „war ein Glücksfall für die Gemeinde“. Viele soziale und kulturelle Projekte am Ort würden von der Firma unterstützt. „Es ist nicht normal, dass ein Unternehmen komplett auf staatliche Hilfen verzichtet“, so Joas im Rückblick auf die Corona-Pandemie. „Endress+Hauser und der Markt Nesselwang passen zusammen. Es hat sich eine positive und enge Zusammenarbeit entwickelt. Wir haben die Planungen sehr gerne begleitet. Hier werden Maßstäbe gesetzt“, lobte der Rathauschef.



Rainer Kühnel, Leiter des hausinternen Projektteams, stellte das vierstöckige Gebäude mit dem neuen Bürokonzept vor. „Es ist ein innovatives Gebäude für innovative Produkte“, erklärte er, So sind Rückzugsräume mit Platz für die Projektteams aber auch viele offene Flächen geplant. Das Betriebsrestaurant im Erdgeschoss mit der Terrasse bietet einen tollen Blick in die Allgäuer Landschaft mit dem Säuling und der Zugspitze. „Wir wollen weiter das beste Restaurant in Nesselwang sein“, stellte Kühnel den Anspruch klar. Es soll nicht nur zur Essensaufnahme da sein, sondern auch Treffpunkt.



Peer Gollnick, Architekt des Generalunternehmens, stellte die technischen Details des Gebäudes vor sowie das Energiekonzept. „Ich darf mit Stolz sagen, Sie kriegen etwas besonders mit dem Bauteil G. Er geht eine Symbiose mit dem Bauteil F ein.“ Seit 21 Jahren begleitet der Planer Endress+Hauser bei Bauprojekten. Gollnick verriet indirekt schon die Planungen für weitere Bauabschnitte. „Herr Hertweck, ich hoffe, Sie verzeihen es mir. Ich darf hier aber nicht zu viel verraten“.