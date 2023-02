Pfrontener Freizeiteinrichtungen: Kostenschock bleibt aus

Von: Alexander Berndt

Teilen

Fast auf Vorkriegsniveau: Im vergangenen Jahr verbrauchte das Alpenbad ungefähr so viel Gas wie in den Corona-Jahren. © Archiv

Pfrontens Rathauschef Alfons Haf zieht im Gemeinderat eine Zwischenbilanz über die Energieeinsparungen in verschiedenen Freizeiteinrichtungen.

Pfronten – „Die Leute im Skizentrum haben einen Superjob gemacht“, war unter anderem Anja Mörz (Aktiv für Pfronten) jetzt voll des Lobes darüber, was in den zurückliegenden Monaten in Pfronten-Steinach geleistet wurde. Und so hatten nicht nur einheimische und auswärtige Wintersportler vor allem in den Weihnachtsferien Gelegenheit, ihre Freizeit zu genießen.

Darüber hinaus fielen die Stromkosten im Dezember 2022 „trotz der Preissteigerung sogar etwas geringer aus“ als im gleichen Monat des Jahres zuvor. Grund hierfür sei, dass der Stromverbrauch für die Beschneiung im Skizentrum im Vergleich zum Dezember 2021 reduziert werden konnte. Dies verkündete Bürgermeister Alfons Haf (Pfrontner Liste) im Zuge eines Zwischenberichts über Energieeinsparmaßnahmen in diversen Pfrontener Freizeiteinrichtungen.

Die Maßnahmen bezeichnete er als eine solidarische Beteiligung Pfrontens „am nationalen Aufruf zur Ergreifung von Energieeinsparungsmaßnahmen“. Infolgedessen konnten die Stromkosten für das vierte Quartal 2022 in der Tennishalle „auf dem Niveau des vierten Quartals im Vorjahr gehalten werden“, ergänzte Haf. Die Jahresabrechnung 2022 für entsprechende Gaslieferungen liege allerdings noch nicht vor.

Moderate Steigerung

Anders im „Alpenbad“, wo sich der Gasverbrauch im Betriebsjahr 2022 auf dem Verbrauchsniveau der beiden Vorjahre 2020 und 2021 bewegte, „obwohl der Betrieb in diesen Coronajahren durch die Lockdowns sehr eingeschränkt war.“ Durch die Einsparungen haben sich die Gesamtkosten für Gas im „Alpenbad“ im Vergleich zu den Vor-Coronajahren 2018 und 2019 laut dem Rathauschef „lediglich“ um den Faktor 2,5 erhöht. Auch der Stromverbrauch 2022 wurde dort auf dem Niveau der Jahre 2020 und 2021 gehalten, so dass sich die Kostensteigerung für Strom letztlich auf das 1,7-fache im Vergleich zu den Betriebsjahren 2018 sowie 2019 belaufen habe, betonte Bürgermeister Haf.



Hinsichtlich des Energieverbrauchs im Eisstadion unterstrich er gleichfalls, dass eine entsprechende Jahresabrechnung für Gaslieferungen noch nicht vorliege, wogegen sich die Stromkosten für das Jahr 2022 im Vergleich zu den Betriebsjahren 2018 und 2019 verdoppelt hätten. Hier sei jedoch im Sommer dieses Jahres eine „wesentliche Ersparnis“ zu erwarten, „da für kommenden August kein Sommereis bereitet werden wird.“