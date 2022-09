Abkühlung an heißen Tagen: »Beppo« besucht Kliniken

Genießen das Eis: Der Vorsitzende des Fördervereins des Klinikums Kaufbeuren, Gerhard Bucher (links) mit Giuseppe „Beppo“ Montuori und Pflegerinnen und Pfleger des Klinikums. © Klinikverbund Ostallgäu-Kaufbeuren

Landkreis – Die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren und ihre Fördervereine spendierten ihren Mitarbeitern kürzlich je ein Eis als Zeichen der Wertschätzung.

Auch wenn der Sommer bald vorüber ist, so wird sich dennoch heiß gelaufen auf den Stationen der Kliniken in Füssen, Kaufbeuren und Buchloe. Für Abkühlung sorgte dieser Tage die Eiskutsche von Giuseppe „Beppo“ Montuori, die nacheinander an den drei Standorten Halt machte. Finanziert haben die kulinarische Erfrischung die Fördervereine der drei Krankenhäuser sowie der Klinikverbund selbst.



Lob für Mitarbeiter

„Wir wissen, was wir an unseren Beschäftigten haben“, betonte Vorstand Andreas Kutschker. „Sie haben auch in den vergangenen Wochen wieder Herausragendes geleistet – trotz Pandemie, erhöhtem Krankenstand und der enormen Hitze.“ Daher sei er sehr froh, dass die Fördervereine sich an dieser wertschätzenden Aktion beteiligt hätten. „Wir erfahren ein echtes Unterhaken an den einzelnen Standorten – und darüber hinaus.“



Der Vorsitzende des Freundeskreises des Klinikums Kaufbeuren, Gerhard Bucher, ist seinerseits voll des Lobes für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei Häuser. „Ohne ihr Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz wäre die Versorgung der Patientinnen und Patienten nicht möglich“, erklärt Bucher. „Daher möchten wir uns auch im Namen der Förderkreise in Füssen und Buchloe ganz herzlich für die engagierte Arbeit in den Kliniken bedanken.“