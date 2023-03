Außerfern: Das Auto bleibt die erste Wahl

Von: Hans Nikolussi

Das Auto - hier ein Blick von der Hängebrücke highline179 auf die B179 Fernpassstraße - ist im Außerfern weiterhin das beliebteste Verkehrsmittel. © Siegfried Kopp/panthermedia

Informationen zum Mobilitätsverhalten der Bevölkerung lieferte als Ergebnis einer Umfrage Alexander Höfner, Mobilitäts- und Standortmanager bei der REA.

Reutte - Fazit: die Bevölkerung ist mit dem Öffentlichen-Personen-Nahverkehr unzufrieden und zeigt durchaus Interesse am Fahrrad und am E-Carsharing. Kaum überraschend: das Auto dominiert im Außerfern ganz klar das Mobilitätsgeschehen.

77 Prozent der Befragten sitzen täglich oder mehrmals die Woche hinter dem Lenkrad. Die meisten von ihnen haben dabei viel Platz im Wagen, denn nur ein knappes Viertel der Umfrage-Teilnehmer fährt regelmäßig mit einem Auto mit. Die Bereitschaft das doch zu tun, wäre aber gar nicht einmal so klein. Knapp die Hälfte könnte sich dazu durchringen. „Die Bereitschaft, bei anderen mitzufahren, ist doppelt so groß, wenn die Person über eine App verifiziert werden kann – nämlich etwa 40 statt 20 Prozent.

Schlechtes Zeugnis für den ÖPNV

Ein schlechtes Zeugnis gab es für den ÖPNV. So nutzen gerade einmal zehn Prozent der Bevölkerung den öffentlichen Verkehr täglich oder mehrmals pro Woche, Schulkinder inklusive. Man vermisst einen Stundentakt, es gibt zu wenig Verbindungen (48 Prozent), fehlende Anschlüsse (42 Prozent) werden kritisiert und die Nicht-Erreichbarkeit eines Ziels (38 Prozent) wird angeführt. Die Jüngeren vermissen Verbindungen am Abend.. Derzeit halten die Busse an jedem Weiler – und so dauert die Fahrt meist doppelt so lange wie mit dem Auto.

Sehr fleißig sind die Außerferner hingegen beim Radfahren. 13 Prozent besteigen ihren Drahtesel täglich, 24 Prozent mehrmals die Woche. In Reutte und Umgebung wird sogar fast jeder vierte Weg mit dem Rad zurückgelegt, ein sensationeller Wert angesichts eines Österreichschnitts von nur sieben Prozent. Das Radwegenetz solle ausgebaut, die Sicherheit für den Alltagsradverkehr verbessert und das Angebot an Radabstellplätzen vermehrt werden, meinte Höfner.