Zahlte eine Pfrontenerin jahrelang zu viel Gas?

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Gaszähler gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die Größe des Zählers sollte zum Gasvolumenstrom passen. © Justek16/panthermedia

Hat eine Pfrontenerin jahrelang eine zu hohe Gasrechnung? Davon ist die Frau überzeugt. Ihr Gasanbieter sieht die Sache jedoch anders.

Pfronten/Landkreis – Sie hat jahrelang zu viel Gas bezahlt – davon ist Magdalena Erhart aus Pfronten überzeugt. „Mir wurde ein zu großer Gaszähler eingebaut“, sagt die 64-Jährige. Inzwischen hat sie zwar einen neuen, kleineren Zähler bekommen, aber die ihrer Ansicht nach zu viel gezahlten Kosten möchte sie erstattet haben. Und die Pfrontenerin will darauf aufmerksam machen, dass angesichts der aktuellen Energiekrise jeder Kunde seinen Verbrauch kritisch im Blick behält. „Das ist doch gerade jetzt ein wichtiges Thema“, sagt sie.



Im Jahr 2004 bekam Magdalena Erhart für ihr Zweifamilienhaus eine neue Heizung. Dabei handelte es sich um eine 24-kW-Gasheizung. Der Gaszähler, der montiert wurde, war vom Typ G4. Je nach benötigtem Leistungswert gibt es verschiedene Zählergrößen auf dem Markt. Wichtig bei der Auswahl des Gaszählers ist, dass die Größe zum verursachten Gasvolumenstrom passt – diese Information findet man im Internet. Denn die Netzentgelte richten sich unter anderem auch nach der Größe des Gaszählers.



Magdalena Erhart erinnert sich noch an die Aussage des Heizungsmonteurs. Der habe gemeint: „Jetzt haben sie schon wieder einen zu großen Zähler eingebaut.“ Daraus schließt die Pfrontenerin, dass so etwas wohl öfter vorkommen müsse. Damals sei sie aber erstmal nicht aktiv geworden, sagt sie. „Ich war gutgläubig.“



Doch schon bald wurde die Hauseigentümerin stutzig. Der Gasverbrauch im Haus war sehr hoch, weit über dem Durchschnittswert. In mehreren Telefonaten habe sie daraufhin nach einer Lösung gesucht und dabei auch um einen kleineren Gaszähler gebeten, erzählt Erhart. Ihrem Wunsch nachgekommen sei man erst im August dieses Jahres. Da wurde ein Gaszähler vom Typ 2,5 eingebaut. Jetzt passe alles, sagt Magdalena Erhart.



Mehr als das Vierfache?

Aber was ist mit den Kosten, die sie ihrer Ansicht nach über Jahre hinweg zu viel bezahlt hat? Genau ausgerechnet, wie hoch diese insgesamt sein müssten, hat sie nicht. „Vor ein paar Jahren habe ich das mal nachgerechnet – da war es in etwa die Summe eines Jahresverbrauchs“, berichtet die 64-Jährige.

Aus dem Jahr 2017 liegt ein Schreiben von ihr an den Gasanbieter Erdgas Allgäu Ost (EAO) vor, in dem sie darlegt, dass in ihrem Haus im Vergleich zu einem Haus mit ähnlichen Bedingungen mehr als das Vierfache an Heizkosten anfalle.



Christine Paul von der Schwaben Netz Gmbh in Augsburg, dem Netzbetreiber und Mutterunternehmen der EAO, sieht die Angelegenheit anders. „Die Größe des Gaszählers hat nichts mit dem Verbrauch zu tun“, sagt sie. Wenn ein Kunde einen hohen Verbrauch hat, dann sei es Sache des Hauseigentümers, die Hausinstallation zu überprüfen.

„Ein Zähler ist das, was er ist – er zählt nur“, betont Christine Paul gegenüber dem Kreisboten. Einzig wenn der Gaszähler zu klein ist, könnte es Probleme geben: Dann könne es sein, dass er es nicht schafft, den für ihn zu großen Gasvolumenstrom zu messen.



Die Größe des Zählers habe natürlich Auswirkungen auf die Netzentgelte, das sei richtig, heißt es von der EAO, die das Gas liefert. „Allerdings sind im Haushaltskundenbereich die Netzentgelte in unserem Nettoarbeitspreis sowie in unserem Nettogrundpreis enthalten. Wir bieten also einen All-In Preis an. Was der Netzbetreiber Schwaben Netz uns verrechnet, spielt für den Endkunden in diesem Fall keine Rolle.“



Magdalena Erhart jedenfalls bleibt beharrlich und möchte auf das Thema aufmerksam machen, auch dann wenn sie kein Geld zurück bekommt. „Ich bin ziemlich sicher nicht die Einzige, die das betrifft“, vermutet sie.