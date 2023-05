Eröffnung: Tourist-Information zieht ins Haus Hopfensee um

Neue Lage: Mit einer ungezwungenen Informationsrunde durch Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier (rechts) wurde die Tourist-Information im Haus Hopfensee eröffnet. © ed

Was lange währt wird endlich gut: Mit einem entspannten Treffen wurde jetzt die Tourist-Information im Haus Hopfensee durch Tourismuschef Stefan Fredlmeier eröffnet.

Füssen – Was lange währt wird endlich gut: Mit einem entspannten Treffen und Anstoßen auf die Zukunft der Einrichtung wurde jetzt die „Tourist-Information“ im Haus Hopfensee durch Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier offiziell eröffnet.

Mit einem Dank an den Stadtrat wies Fredlmeier darauf hin, dass der Umzug von der Ortsmitte an die jetzige Position in erster Linie gute Synergien mit dem Gastronomiebereich, dem Veranstaltungssaal mit Hopfenseebühne und nicht zuletzt mit dem Fortbildungszentrum Eggensberger und dessen Gesundheitsvorträgen bedeuten.



„Sicher wird es interessant sein, wie sich die neue touristische Informationszentrale in das Gesamtensemble einfügt, wobei die Frequenz unter Umständen aufgrund der neuen Lage etwas niedriger sein wird“, so Fredlmeier. Mit dem Umzug habe man auch zur Verbesserung der Nahversorgung in Hopfen beigetragen und man werde bemüht sein, den Informationsfluss auf touristischer Basis am neuen Standort gerecht zu werden.

Der Umzug von der bisherigen Position an der Uferstraße ein halbes Jahr gedauert, doch jetzt werde wieder der persönliche Beratungsservice von Füssen Tourismus und Marketing (FTM) aufgenommen.



Persönliche Beratung

Der Service in Hopfen erfolgt im Wechsel mit der Tourist-Info in Weißensee jeweils mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr, wobei Weißensee wie bisher montags und donnerstags jeweils von 9 bis 11 Uhr präsent ist. „Im Gegensatz zu früher, als digitale Informationen die persönliche Beratung nur ergänzten, hat inzwischen die digitale Selbstbedienung den Vorrang“, so Tourismusdirektor Fredlmeier zur aktuellen Entwicklung.

Dies wird auch dadurch dokumentiert, dass FTM umfassend in digitale Informationen sowie zusätzliche Informationstafeln und Prospektauslagen investiert hat. „Wenn auch reduziert, so wollen wir auf das Angebot der persönlichen Beratung in Hopfen am See und Weißensee nicht verzichten“ betont Fredlmeier.