Eros Ramazotti: Italienisches Flair am Forggensee

Teilen

Laue Sommernacht, italienische Hits: Entspannte Stimmung beim Eros-Ramazotti-Konzert in Füssen. © Roland Kühnl/AOV

Für italienisches Flair in einer lauen Sommernacht sorgte am gestrigen Sonntag der italienische Superstar Eros Ramazotti vor 7500 Zuschauern in Füssen.

Füssen - Für italienisches Flair in einer lauen Sommernacht sorgte der italienische Superstar Eros Ramazotti in Füssen. 7500 Zuschauer ließen sich bei den Königswinkel Open Airs rund um die Seebühne am Forggensee von den Klängen der bekannten Hits mitreißen. Einige Bootsfahrer machten es sich auf dem See gemütlich und lauschten der Musik.

Der 59-jährige Sänger zeigte sich in Bestform und feierte mit den Fans seine alten Hits, aber auch neue Lieder. Die Stimmung war locker und fröhlich, viele Zuschauer hielt es nicht auf den Stühlen und sie sangen und klatschten begeistert mit.

Mit seiner Konzertreihe „battito infinito“ (unendlicher Kampf) ist Eros Ramazotti zur Zeit auf Tour durch ganz Europa. „Battito infinito“ ist auch der Titel seines neuen Albums, das er im Herbst vergangenen Jahres vorstellte. Dabei zollt der italienische Sänger dem Latin-Rock Tribut, den er so sehr liebt.

Am kommenden Wochenende treten in Füssen Cro, Andreas Gabalier und Lea auf.

Fotostrecke: Eros Ramazotti am Forggensee Fotostrecke ansehen