Premiere bei sechs Grad Wassertemperatur

Für Hartgesottene: Im eiskalten Lech lernen die angehenden Rettungsschwimmer, wie man mit Strömungen umgeht. © DLRG

Premiere an Lech und Forggensee: Erstmals hat die erst im vergangenen Jahr gegründete DLRG-Ortsgruppe Füssen jetzt künftige Wasserretter ausgebildet.

Füssen/Landkreis – Korrektes Funken, Schwimmen in Strömungen und die verschiedenen Einsatzabläufe übten angehende Wasserretter der DLRG Füssen intensiv. Gefragt war dabei das praktische Können ebenso wie das theoretische Wissen. Gedacht war die Ausbildungseinheit nicht nur für Jugendliche und junge Menschen, sondern auch für Quereinsteiger. „Personen, die gerne Schwimmen und sich ehrenamtlich engagieren möchten, sind bei uns herzlich willkommen“, so der Technische Leiter der DLRG Füssen, Dominik Schneider.

Die Ausbildung für die jungen Leute begann mit einer umfangreichen theoretischen Einführung in die grundlegenden Prinzipien der Wasserrettung. Die angehenden DLRG-Retter erhielten dabei genaue Informationen über die verschiedenen Aspekte der Wasserrettung, wie beispielsweise die richtige Handhabung von Funkgeräten und die Kommunikation im Einsatz.



Nach der theoretischen Schulung ging es mit dem praktischen Teil der Ausbildung am Lech und im Forggensee weiter. Dabei legte die DLRG Füssen besonderen Wert auf möglichst realistische Übungen, um die künftigen Rettungsschwimmer optimal auf ihre Aufgaben vorzubereiten. „Durch praxisnahe Szenarien können wir die zukünftigen Teilnehmer auf die Wasserrettungseinsätze sehr gut vorbereiten“, erklärt dazu Volker Wirth, einer der Ausbilder.



Gefährliche Strömung

Großen Wert legten die Ausbilder außerdem auf dem Schwimmen in Strömungen. Der DLRG-Nachwuchs erhielt dabei eine umfassende Ausbildung in Strömungslehre und lernten, wie man sich in fließendem Wasser richtig verhält. „Wir üben verschiedene Techniken, um uns sicher in der Strömungen zu bewegen und Personen in Not effektiv zu retten“, erläutert Helena Andreas, eine erfahrene Strömungsretterin, die diesen Ausbildungsteil leitet. Diese praktischen Übungen fanden im Lech in Füssen bei 6°C Wassertemperatur statt.



Wertvolle Erfahrungen

Die Ausbildung umfasste darüber hinaus auch eine intensive Schulung der Einsatzabläufe. Die Ausbilder machten die Teilnehmer mit den verschiedenen Schritten vertraut, die bei einem Rettungseinsatz zu beachten sind – angefangen von der Einschätzung der Lage bis hin zur Versorgung der geretteten Person. Dabei lag der Fokus darauf, unter Stress effektiv zu handeln und als Teil eines Teams zu agieren.



Die Ausbildung der ersten Wasserretter war aus Sicht der Ausbilder ein großer Erfolg. Die Teilnehmer zeigten ein großes Engagement und beeindruckende Lernbereitschaft. „Durch die praxisnahe Ausbildung konnten sie ihr theoretisches Wissen direkt in realen Szenarien anwenden und wertvolle Erfahrungen sammeln“, berichtet Dominik Schneider, der Technische Leiter der Füssener DLRG. Die Ausbildung stelle einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im Wasser dar.

