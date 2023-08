„Lotte“ will die Stadt erkunden: Nächtliche Eseljagd in Füssen

Von: Matthias Matz

Eseldame „Lotte“ muss die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Erst am Vormittag darf sie wieder gehen. © Polizei

Eselei in Füssen: Eseldame „Lotte“ will in der Nacht die Stadt erkunden, sorgt für Aufsehen und landet schließlich in Polizeigewahrsam.

Füssen - Tierischer Einsatz für die Beamten der Füssener Polizei: Eseldame „Lotte“ hatte sich in den frühen Nachtstunden des Dienstages dazu entschieden, zuhause auszubüxen und das Stadtgebiet zu erkunden. Dort wurde sie allerdings gesehen und die Polizei alarmiert, um das Tier wieder einzufangen.

Eine Streife fand „Lotte“, die offenbar nicht ganz zu Unrecht den Spitznamen „Sapralotte“ erhalten hat, schließlich auch. Unmissverständliche Anhaltesignale der Beamten missachtete die sture Eselin zunächst allerdings. So entwickelte sich in der Folge eine „Treibjagd“, an der sich neben der Polizeistreife auch der Mitteiler beteiligte.

Anfangs schaffte es die Vierbeinerin auch tatsächlich, sich der vorläufigen Festnahme zu entziehen. Dann unterlief ihr auf ihrer Flucht jedoch ein verhängnisvoller Fehler und sie flüchtete in einen Hinterhof. Ohne Chance auf Entrinnen, fingen die Polizisten sie dort ein und bändigten sie mittels Bandschlingen.

Anschließend führte die Beamten das Tier schließlich unter nur leichtem Widerstand zur Polizeiinspektion und banden es dort an einem Baum an.

Am Vormittag, nachdem die Besitzerin ausfindig gemacht worden war, entließen die Beamten die Eselin schließlich aus dem Polizeigewahrsam.

Wie sich dabei herausstellte, ist „Lotte“ Wiederholungstäterin: Die Besitzerin gab an, dass die Eseldame auf den Namen „Lotte“ hört, allerdings den Spitznamen „Sapralotte“ (vom bayerischen Ausdruck „sapralot“) bekommen hat, da sie in der Vergangenheit offenbar schon mehrfach ausgerissen ist.