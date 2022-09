Schwung mitnehmen

9-Euro-Ticket kommt bei Füssenern gut an – DGB und EVG Bayern fordern 365-Euro-Ticket

Von: Chris Friedrich

Teilen

In den vergangenen drei Monaten hat sich das 9-Euro-Ticket großer Beliebtheit erfreut. Füssener und Gäste nutzten es für tägliche Fahrten, aber auch Ausflüge. Wie ein Nachfolgemodell ausschauen könnte, darüber wird derzeit bundesweit diskutiert. © Symbolfoto: Archiv/Knoll

Füssen – Ob täglich zur Arbeit, in den Urlaub oder für einen Wochenend-Trip in die nächst größere Stadt: In den vergangenen drei Monaten war das 9-Euro-Ticket beliebt – auch in Füssen. Seit einer Woche ist aber Schluss damit. Und nun? Dass es ein Nachfolgemodell geben soll, darin ist man sich bundesweit weitgehend einig. Doch wie das genau ausschauen könnte, darüber scheiden sich die Geister. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Bayern sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Bayern machen sich jetzt jedenfalls für ein bundesweites 365-Euro-Ticket stark

„Bitte ein 9-Euro-Ticket“, war Anfang vergangener Woche zum letzten Mal zu hören. Die Fahrerin der Buslinie 72 von Füssen nach Lechbruck hat sich dafür vor Dienstbeginn mit Ein-Euro-Münzen eingedeckt. Die meisten Fahrgäste zahlten mit einem 10-Euro-Schein. Im Juni startete die bundesweite Aktion im Nahverkehr. Am vergangenen Mittwoch reisten Fahrgäste zum letzten Mal mit dem günstigen Ticket. Am frühen Abend erkundigte sich der Kreisbote im Füssener Bahnhof bei Ticketinhaber nach ihren persönlichen Erfahrungen beim Unterwegssein mit Bus und Bahn.



Manuel Schuster © Friedrich

Alle drei Monatskarten hat sich der Füssener Manuel Schuster gekauft. Er berichtet: „Die Tickets habe ich intensiv genutzt.“ Er habe „viele Reisen unternommen“. Zum Beispiel war er in Salzburg. Die Aktion hält Schuster für eine gute Sache. Doch an der Umsetzung übt er Kritik. „Das Personal war überfordert und hat eine Mutter mit Kinderwagen nicht einsteigen lassen“, hatte er in einem überfüllten Zug beobachtet.



Deniz Müller © Friedrich

Ähnliches hat Deniz Müller am eigenen Leib erfahren. Er war mit seinen drei Tickets hauptsächlich im Stadtgebiet unterwegs. In Richtung Schwangau saß oder stand er in überfüllten Bussen. Weil die Aktion nach drei Monaten nun vorbei ist, nutzt der 19-Jährige Füssener nun wieder das verbilligte Schülerticket.



Elanur Memic © Friedrich

In Füssen steuert Elanur Memic ihre Ziele mit dem Radl an. „Ich habe Ferien. Mit dem 9-Euro-Ticket bin ich drei Mal zum Shoppen nach München gefahren. Nach Augsburg habe ich es leider nicht mehr geschafft. Für meine Seminararbeit wollte ich dort in die große Bibliothek gehen. Weil die Aktion nicht verlängert wurde, müsste ich für einen Besuch in München oder Augsburg das Bayernticket kaufen. Für mich ist das teuer.“



Petra Wörishofer © Friedrich

Petra Wörishofer kommt ebenfalls mit dem Fahrrad von A nach B. „Im Juli habe ich mir das Ticket gekauft und bin damit nach München und Memmingen gefahren. In Regensburg habe ich meine Tochter besucht“, berichtet die Füssenerin. Um wieder einmal in den Norden Deutschlands zu fahren, wo Familienmitglieder leben, würde sie sicherlich das Supersparpreis-Ticket nutzen. „Da bekommt man gute Preise“, meint sie.



Schwung mitnehmen

Dass das kostengünstige und einfache ÖPNV-Ticket gut bei den Bürgern angekommen ist, hat auch die DGB Bayern erkannt. „Zunächst braucht es eine ausführliche Evaluierung und Bewertung des dreimonatigen Aktionszeitraums“, sagt Bernhard Stiedl, Vorsitzender des DGB Bayern. „Aber schon jetzt ist klar: Attraktive, unkomplizierte und kostengünstige ÖPNV-Angebote stoßen bei den Menschen auf große Zustimmung und sind ein wichtiger Faktor, um die Mobilitätswende gerade auch in Bayern entscheidend voranzubringen. Diesen Schwung müssen wir mitnehmen – und mit einem 365-Euro-Ticket als Nachfolgeregelung ab 2023 kann uns das auch gelingen.“

Kurzfristig sollte das 9-Euro-Ticket eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger darstellen. „Dieses Ziel wurde – zum Teil leider auf Kosten der Beschäftigten im Mobilitätssektor – erreicht. Langfristig wollen wir eine ökologische und sozialverträgliche Mobilitätswende gestalten, welche die Beschäftigten nicht an ihre Belastungsgrenze bringt,“



Aus Erfahrung lernen

Hier müsse man nun die Erfahrungen des 9-Euro-Tickets für Bayern berücksichtigen. Das 9-Euro-Ticket habe laut Stiedl auch die verkehrspolitischen Versäumnisse der vergangenen Jahre klar aufgezeigt. „Es mangelt an Fahrzeugen und Personal, die Infrastruktur ist an der Kapazitätsgrenze angekommen. Zudem sind ländliche Regionen oftmals nur schlecht an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. In diesen Bereichen sind massive Investitionen notwendig“, forderte er.

Nachholbedarf sieht auch Matthias Birkmann, Geschäftsstellenleiter der EVG in Nürnberg: „Ob in den Zügen, den Bussen, auf den Bahnhöfen, in den Werkstätten, ob Sicherheit oder Reinigung – unsere Kolleginnen und Kollegen waren in den vergangenen Monaten extremen Belastungen ausgesetzt.“

Das Ziel der EVG sei ein preiswerter und qualitativ hochwertiger ÖPNV für alle – aber nur zu fairen Bedingungen für die Beschäftigten. „Langfristig stellen wir uns einen kostenlosen Nahverkehr vor. Vorher müssen jedoch zuerst das Angebot und die Kapazitäten flächendeckend ausgebaut werden. Das 365-Euro-Jahresticket könnte aus unserer Sicht daher eine sinnvolle Übergangslösung sein.“