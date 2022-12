100. Geburtstag: EV Füssen feiert rauschenden Gala-Abend

Zweiter Vorstand Thomas Zellhuber (links) freut sich mit Moderator Marc Gassert (rechts) über das Porträt der EVF-Legende Xaver Gassert, das die Schweizer Künstlerin Corinne Suttner (2.v.l.) auf der Bühne kreiert hat. © Michael Lukaszewski

Mit einer rauschenden Gala hat der EV Füssen am Freitagabend im Füssener Festspielhaus sein 100-jähriges Bestehen gefeiert.

Füssen – Am Freitagabend erstrahlte das Festspielhaus in festlichem Glanz. Doch dieses Mal gab es keine Musicalaufführung: Rund 800 Gäste und zahlreiche Vereinsmitglieder füllten das Haus, um den 100. Geburtstag des EV Füssen zu feiern und eine grandiose Show zu genießen. Bevor sich die Menge in den Saal begab, war es möglich mit der Vereinsgeschichte auf Tuchfühlung zu gehen: begehrte Trophäen gab es zu bestaunen und Eishockey-Legenden von damals und heute mischten sich unter die Feiernden im Festspielhaus.

Wer gegen 19 Uhr durch die Eingangstüren schritt, wurde bereits von lautem Stimmengewirr empfangen. Das gesamte Foyer des Füssener Musicalhauses brummte von Gesprächen und Gelächter. Links die Treppe hoch, das durften nur jene Gäste mit einem VIP-Ticket. Diese genossen in der „Sissi-Lounge“ im ersten Stock einen Blick über das Treiben. Laut Thomas Zellhuber, Zweiter EVF-Vorstand, hatten etwa 150 Personen ein VIP-Ticket erstanden. Insgesamt seien gut 800 Karten verkauft worden.

Begehrte Pokale

Ob teureres Ticket oder nicht, wer die Ausstellungsstücke aus der Vereinsgeschichte betrachten wollte, musste sich durch den Gang zum Festsaal hin bewegen. Dort war so viel los, dass die Vitrinen mit Pokalen, Medaillen und Co. beinahe übersehen werden konnten. Wem die in Form gegossenen Siegeszeichen der Schwarz-Gelben nicht hier aufgefallen sind, der hatte in der Show die Gelegenheit sie – wenn auch mit größerem Abstand – zu bestaunen.

Während in eingespielten Filmen die 100 Jahre nach und nach auflebten, brachten EVF-Spieler die im Einspieler genannte Trophäe auf die Bühne. Dazu gehörten der Spengler Cup-Pokal, eigens von einer Delegation aus Davos nach Füssen gebracht, und der begehrte „Thurn und Taxi Pokal”.



Um 20 Uhr hätte das große Spektakel im Saal beginnen sollen. Die Stimmung war jedoch so ausgelassen, dass sich die Gäste nur langsam auf ihre Plätze begaben. Den Ortswechsel sollten sie jedoch nicht bereuen: Durch das Programm führte Marc Gassert, der nicht nur Kommunikationswissenschaftler, Trainer, Coach, Moderator und Zauberer ist.

Er besitzt darüber hinaus Meistergrade in drei asiatischen Kampfkünsten und verbrachte einige Zeit seines Lebens bei den Shaolin-Mönchen. Persönlichkeiten wie Bill Gates lassen ihn einfliegen, um ihre Gäste zu verzaubern. Gassners Professionalität war ebenso überwältigend wie die eingebauten Zaubertricks und Analogien zur Geschichte des EVF. Charmant, witzig und mitreißend verblüffte er gleichermaßen mit seiner Redekunst wie mit seiner Magie.



Wenig überraschend, aber durchaus eindrucksvoll waren die beiden musikalischen Beiträge. Die Show eröffnen durfte ein Ludwig-Darsteller mit der Ballade „Bau ein Schloss wie ein Traum“ aus dem Musical „Ludwig²“. Einen Akt aus Ralph Siegels Erfolgsmusical „Zeppelin“, das erst in diesem Jahr in Füssen Premiere feierte (der Kreisbote berichtete), kündigte Gassert als „etwas Bezauberndes für die Seele“ an: Ein Lied über die Liebe, über Treue und die Hoffnung auf eine großartige Zukunft.



Beim EV Füssen ist der Rückblick faszinierend und hoffentlich die Zukunft auch. Das sagte kein Geringerer als der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Es war ihm jedoch nicht vergönnt, bei der großen Jubiläumsgala persönlich dabei zu sein. Die Videobotschaft des Ministerpräsidenten ließ Zellhuber kurz nach Beginn der fulminanten Show abspielen.

Der Vereinsvorstand begrüßte anschließend die Gäste und richtete seinen Dank an die Helfer und Unterstützer. Dabei gilt es zu erwähnen, dass Vereinsmitglieder vom Aufbau über Garderobe, Sektempfang und Verkauf von Snacks bis hin zu Einlasskontrollen und einer Tombola mit Eifer dazu betrugen, dass der Abend zu einer gelungenen Feier werden konnte.

Grandiose Show

Was die Show anging, hat sich der EVF wirklich etwas einfallen lassen. Die Rückblicke in die Vereinsvergangenheit zeigten, wie der Verein mit der Zeit immer stärker und erfolgreicher wurde. Langsam und stark waren auch die beiden Akrobaten Sanyi und Gyula aus Ungarn. Als „Golden Power“ zeigten die beiden sogenannte Adagio-Akrobatik. Unglaubliche Körperbeherrschung zeichnet ihre Bühnenkunst aus. Sie vereinen enorme Kraft und Balance in atemberaubender Langsamkeit bei der Ausführung von komplizierten Hebefiguren.



Die für einen kurzfristig ausgefallenen Showakt einspringende Schweizer Künstlerin Corinne Suttner brachte den Saal zum Beben. In hohem Tempo zeichnete sie die Karikatur eines Eishockeyspielers auf eine Leinwand. Höflicher Applaus folgte. Dann begann Sutter das Bild wie wild und scheinbar unkontrolliert erst mit schwarzer Farbe, schließlich mit Gelb und Blau zu bespritzten.

Als sie die Leinwand mit den Worten „Meine Mutter sagte, ich soll keinen Unsinn reden. Deshalb male ich ihn“, umdrehte, ging begeistertes Raunen in frenetischen Beifall über. Aus der simplen Zeichnung war ein Portrait von der EVF-Legende Xaver Unsinn entstanden.

DJ sorgt für Stimmung

Ruhiger und unbeschreiblich ästhetisch wurde der Auftritt von Sharyn Monni. Die „Königin der Lüfte“ performte in einer scheinbar schwebenden Glaskugel. Ihre Luftakrobatik vereinte Schönheit, Körperbeherrschung und Faszination. Ebenso wie Monni sind Sos und Victoria sehr gefragte Artisten. Die beiden sind die weltweit schnellsten „Quick-Change-Künstler“.

Das heißt, sie wechseln ihr komplettes Outfit in nur wenigen Sekunden – und das mehrfach während eines Auftritts. Das Duo bot eine blitzschnelle, originelle und sehr moderne Theateraufführung. Mit ihrer „Kostümwechsel-Show“ stehen sie sogar im Guinness-Buch der Rekorde.

Auf der Leinwand erschienen Grüße der erfolgreichen Nachwuchsspieler aus der Kaderschmiede am Kobelhang. Der EVF möchte weiter machen und an alte Erfolge anknüpfen. In dieser Nacht jedoch sollte das kein Thema mehr sein. Vor dem Saal wartete ein DJ auf die Gäste, um den Abend ausklingen lassen zu können. „Happy Birthday, EV Füssen. Danke für die Erfolge, danke auch für viel ehrenamtliches Engagement. Danke für die wirklich tolle Jugendarbeit, aus der viele großartige Eishockeyspieler hervorgegangen sind“, brachte es Markus Söder auf den Punkt.