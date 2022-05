EWR schließen Automatisierung der Anlagen im Kraftwerk Plansee ab

Im Zuge des Automatisierungsprojekts werden unter anderem die Schaltschränke erneuert. © Andreas Schindl

Ostallgäu - Die Elektrizitätswerke Reutte haben nach eigenen Angaben die Automatisierung der Anlagen im Kraftwerk Plansee abgeschlossen, um die regionale Versorgungssicherheit zu verbessern.

Der Wandel hin zu erneuerbaren Energien, die globale politische Situation, mögliche Blackout-Szenarien – all das sind Themen, die aktuell in aller Munde sind. Das stellt einen Energieversorger vor immer größere Herausforderungen und bedarf neuer Technologien, um die Versorgungssicherheit hoch zu halten. Einen wichtigen Schritt hin zum „smarten Wasserkraftwerk“ setzen die Elektrizitätswerke Reutte nach eigenen Angaben mit einem großangelegten Automatisierungsprojekt.

Wasserkraft punktet mit Umweltfreundlichkeit und Planbarkeit

Die regionale Energieversorgung gewinnt derzeit immer mehr an Bedeutung. Die Stromerzeugung durch Wasserkraft punktet durch ihre Umweltfreundlichkeit, Planbarkeit und ist vor allem wichtig für die Versorgungssicherheit. Daneben leisten Wasserkraftwerke außerdem einen Beitrag zum Hochwasserschutz.



Mit insgesamt 14 Wasserkraftwerken stehen die Elektrizitätswerke Reutte in diesem Bereich gut da. Sie investieren eigenen Angaben zufolge Jahr für Jahr mehrere Millionen Euro in den Erhalt, die Erneuerung und aktuell in die Automatisierung ihrer Wasserkraftwerke. Die Zeit in der ein „Schaltwärter“ per Hand die Wasserkraftanlagen anwarf, ist lange vorbei. Die 24-Stunden besetzte Leitstelle der Elektrizitätswerke Reutte gleicht mittlerweile vielmehr einer Hightech-Zentrale.



Projekt erstreckt sich über acht Jahre

Das laufende großangelegte Automatisierungsprojekt des Unternehmens erstreckt sich insgesamt über acht Jahre. Die Mitarbeiter der Abteilung Erzeugung kümmern sich in Kooperation mit „Siemens Energy” darum, die EWR-Anlagen Schritt komplett zu automatisieren, informiert der regionale Energieversorger.

Der Startschuss fiel im vergangenen Jahr mit dem Kraftwerk Kniepass. Kürzlich wurde nun auch die Automatisierung der Anlagen im Kraftwerk Plansee abgeschlossen. Die Erneuerung der Schaltschränke und des Maschinenschutzes, die Revision der Maschinen, die Programmierung und Inbetriebnahme einer neuen Steuersoftware sowie der Tausch der kompletten Sensorik standen dabei im Projektplan. Ab sofort kümmern sich ca. 500 Datenpunkte darum, Messwerte von rund 100 Sensoren via Glasfaser automatisch an die Zentrale Leitstelle im Kraftwerk Plansee zu übertragen. Die Sensoren dienen beispielsweise dazu, die Pegel zu überwachen sowie Temperatur, Strom, Spannung, Druck und den Durchfluss zu messen. Weichen die Messwerte vom Normalwert ab, reagiert die Maschine automatisch binnen Millisekunden und es ergeht umgehend eine Meldung an die Zentrale Leitstelle.

An einem Strang ziehen

Zusätzlich wird laut EWR die Energieversorgung bei Stromausfällen verbessert, da die Maschinen mit Batterieanlagen ausgestattet und dadurch schwarzstart- und inselbetriebsfähig sind. Das bedeutet, sie können bei einem Stromausfall durch die Batterieanlage gestartet und unabhängig von anderen Energiequellen betrieben werden.

Nach Aussage des regionalen Energieversorgers sollen bis 2028 auch die weiteren EWR-Kraftwerke umgerüstet werden und die regionale Versorgung damit noch sicherer machen. „Investitionen in erneuerbare Energien, wie zum Beispiel die regionale Wasserkraft, sind unerlässlich, um den neuen Anforderungen gerecht werden zu können“, sagt Dr. Christoph Hilz, Vorstand der EWR AG. „All das ist natürlich nur möglich, wenn alle Beteiligten – Energieversorger wie auch Behörden – an einem Strang ziehen und gemeinsam, beispielsweise durch offene Kommunikation und schnelle Genehmigungsverfahren, Sanierungsmaßnahmen und Erweiterungen von Kraftwerksanlagen rasch umsetzbar machen.“

kb