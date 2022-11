Füssen: Strom wird um 50 Prozent teurer

Die Preise von Strom und Gas kannten in diesem Jahr nur eine Richtung: nach oben. © Grafik: EWR

Reutte/Füssen – Die rund 24.000 bayerischen EWR-Kunden in der Region werden ab dem kommenden Jahr für Strom deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen als bisher: Um etwa die Hälfte werden die Elektrizitätswerke Reutte erhöhen, kündigte Vorstand Dr. Christoph Hilz im Rahmen eines Pressegesprächs an. Damit bleibe der Versorger aber der günstigste Anbieter in der Region.



Wie Hilz gemeinsam mit Christian Poppler, Leiter der Kundencenter in Reutte und Füssen, vergangene Woche mitteilte, werden auch die EWR angesichts der allgemeinen Entwicklungen nicht um eine Erhöhung des Strompreises herum kommen. Konkret wird die Kilowattstunde ab dem kommenden Jahr 35,22 Cent statt der bisherigen 23,30 Cent kosten. Am typischen Beispiel des Jahresverbrauchs von 3500 Kilowattstunden dargestellt, bedeutet dies: der Kunde muss dann nicht mehr 950 Euro berappen, sondern 1385 Euro. Damit wird die Stromrechnung für EWR-Kunden um knapp die Hälfte teurer.

Steigerung so gering wie möglich

„Aufgrund einer langfristigen und optimierten Energiebeschaffungsstrategie ist es möglich“, so Hilz, „die Preissteigerung für unsere Kunden so gering wie möglich zu halten“. Das Unternehmen verzichte auf zusätzliche Gewinne. Gründe für die steigenden Preise gebe es mehrere. Der Anstieg der Energiepreise, so Hilz, lasse sich bereits seit Anfang 2021 beobachten. Wie der EWR-Vorstand weiter ausführte, habe das nahende Ende der Corona-Krise schon seinerzeit die Nachfrage nach Rohstoffen und auch Energie „stark ansteigen“ lassen.

Der Krieg in der Ukraine und die Reduktion der Gaslieferungen aus Russland habe die Energieversorgung ebenfalls noch weiter unter Druck gesetzt. „Dazu kamen starke Trockenheit und längere Flauten, die die Stromerzeugung durch Wasser- und Windkraft verminderten sowie Revisionen an Kernkraftwerken in Frankreich und der Atomausstieg Deutschlands.“

Hohe Nachfrage

Fehlenden Erzeugungskapazitäten wurden laut Hilz vor allem durch Gaskraftwerke ausgeglichen. Das habe wiederum die Nachfrage erhöht. „Diese Entwicklung trägt dazu bei, dass sich die Energiepreise, Strom und Gas, aber auch Holz und Öl aktuell auf einem sehr hohen Niveau bewegen.“ Durch eigene Wasserkraftwerke am Lech könnten die EWR aber weiterhin günstig sein. Allerdings reiche die Kapazität der Kraftwerke nicht aus, um den heutigen Bedarf komplett zu decken.

„Wir müssen daher Strom zu hohen Marktpreisen zukaufen. Der Anteil beträgt zwei Drittel“, erläuterte Hilz. Der EWR-Vorstand verwies in diesem Zusammenhang auf die Umsetzung einer ausgeklügelten Beschaffungsstrategie: „Einkauf in Tranchen“ sei hilfreich, um Kosten einsparen.

Beide EWR-Führungskräfte äußerten sich aber zuversichtlich hinsichtlich eines Endes der Preisspirale. „Die Preise für Strom und Gas werden wieder fallen“, betonte Hilz.



Kühlen Kopf bewahren

Den rund 24.000 bayerischen Kunden des Reuttener Unternehmens riet Hilz, kühlen Kopf zu bewahren. Er wies darauf hin, dass die EWR den Kunden, die über extrem hohe Nachzahlungen stöhnen, eine Ratenzahlung des noch ausstehenden Betrags anbiete. Ferner riet er: „Um erhebliche Nachzahlungen zu vermeiden, wird auch die monatliche Abschlagszahlung mit der Preiserhöhung entsprechend angepasst. Kunden können sich beraten lassen, wenn sie selbst einen höheren Monatsbeitrag zahlen möchten.“



Der EWR-Vorstand betonte, dass Kunden, die in der Vergangenheit zu einem Wettbewerber gewechselt waren, wieder zurückkehren können. Er unterstrich humorvoll: „Wir sehen uns alle wieder.“ (cf)