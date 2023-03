Ex-Bürgermeister Paul Iacob und Alt-Stadträte weisen Kritik an ihrer Arbeit zurück

Von: Matthias Matz

Setzt sich zur Wehr: Ex-Bürgermeister Paul Iacob hat genug von der permanenten Kritik an seiner Arbeit. © Archiv

Ex-Bürgermeister Paul Iacob (SPD) sieht seine Arbeite durch Äußerungen aus dem Stadtparlament ins falsche Licht gerückt. Das will er sich nicht länger bieten lassen.

Füssen - 28 Seiten dick ist eine Dokumentation, die der ehemalige Bürgermeister Paul Iacob (SPD) und einige ehemalige Stadträte über die Arbeit in den beiden Amtsperioden Iacobs zusammen gestellt haben. „... denn es hat sich für Füssen gelohnt“ ist vor allem aber auch eine Reaktion auf die anhaltende Kritik des aktuellen Stadtparlaments an der Arbeit der Vorgänger.

An und für sich ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich ein Altbürgermeister nicht öffentlich zur Arbeit seines Nachfolgers äußert. Daran will auch Paul Iacob, von 2008 bis 2020 Bürgermeister der Stadt und damit unmittelbarer Vorgänger des amtierenden Rathauschef Maximilian Eichstetter (CSU), festhalten, wie er gegenüber dem Kreisboten betont.

Dass im Zusammenhang mit der akuten Finanzkrise der Kommune immer wieder Kritik aus dem aktuellen Stadtrat an seiner Amtszeit geäußert werde, wollen er und andere ehemalige Stadträte gleichwohl nicht mehr länger hinnehmen. „Uns alle ärgern die Äußerungen des Bürgermeisters und mancher Neustadträte“, erklärte er.

„Uns ist auf den Wecker gegangen, dass die eigene Unfähigkeit uns in die Schuhe geschoben wird.“ Dabei sei Eichstetter und dessen Stadtparlament von Anfang an klar gewesen, dass angesichts leerer Kassen nur die Pflichtaufgaben wie die Kindertagesstätten oder die Sanierung der Grund- und Mittelschule machbar seien (der Kreisbote berichtete mehrfach).

Um das aus ihrer Sicht schiefe Bild wieder gerade zu rücke haben Iacob und einige Alt-Stadträte die Dokumentation „... denn es hat sich für Füssen gelohnt“ zusammen gestellt und herausgebracht. Auf 28 Seiten wird auf die erfolgreich umgesetzten Projekte und angestoßenen Vorhaben der Jahre 2008 bis 2020 zurück geblickt. Die Auflage beträgt 50 Stück. Im Laufe dieser Woche soll das Heft an den Bürgermeister, die Amtsleiter sowie sämtliche Stadträte übergeben werden.



Gleich in der Einführung geht es zur Sache: „In den Jahren der Wahlperiode seit Mai 2020 wird entweder aus Unwissenheit oder aus taktischen Gründen oftmals auf Folgen aus der Periode 2008 bis 2020 verwiesen“, schreiben die Verfasser. „Dabei werden Behauptungen aufgestellt und öffentlich verkündet, welche die Entwicklung unserer Stadt in der Vergangenheit und die daraus folgenden Konsequenzen ignorieren“, heißt es weiter.



„Haben auch gelitten“

Auf den folgenden Seiten dokumentieren die ehemaligen Kommunalpolitiker zahlreiche Projekte der beiden Amtsperioden. Dazu gehören unter anderem Abriss und Verkauf von Hallenbad und Kurhaus, die Schaffung von Wohnraum, der Bau des Theresienhofs und des neuen Bahnhofs, die Erweiterung der Sportanlagen im Weidach, der Bau der neuen AWO-Kindertagesstätte im Weidach sowie verschiedene Sanierungsmaßnahmen.



Gegenüber unserer Zeitung betonte Iacob, dass all diese Vorhaben trotz ähnlich schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen wie heute umgesetzt worden sind. „Wir haben auch unter den Gegebenheiten gelitten.“ Bei seinem Antritt im Jahr 2008 sei die Auflage gewesen, keine neuen Schulden zu machen und die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt zu sichern. Das sei auch gelungen. „Damit wurde zum ersten mal seit Jahrzehnten ein rechtskräftiger Haushalt für Füssen geschaffen und bis 2020 beibehalten“, betont der ehemalige Rathauschef.

Dass die Verwaltung und der neue Stadtrat es 2021 nicht schaffte, einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen, sei hingegen „ein Novum in unserer Geschichte“.

Schulden abgebaut

Neben der erfolgreichen Umsetzung der aufgeführten Projekte sei es darüber hinaus trotz der schwierigen Rahmenbedingungen („Der Tourismus bringt einfach zu wenig Steuereinnahmen.“) gelungen, während seiner zwölfjährigen Amtszeit 20 Millionen Euro Schulden abzubauen, so Iacob weiter.



Den Vorwurf, dass in seiner Amtszeit nichts in die Infrastruktur investiert worden sei und dadurch ein gigantischer Sanierungsstau entstanden sei, weist er entschieden zurück. „Wir waren immer bemüht, die Infrastruktur in Schuss zu halten!“ Allerdings seien Sanierungen immer unter der Voraussetzung vorgenommen worden, keine neuen Schulden zu machen, „In Füssen muss man mit sparsamsten Mitteln auskommen.“

Selbst in das Eisstadion sei stets den Finanzen entsprechend investiert worden, betont er. Mehr Fördermittel von den Sportverbänden zu bekommen sei schwierig gewesen, da er diese nicht durch zu forsches Auftreten habe verärgern wollen. Zu groß sei die Gefahr gewesen, dass diese den Bundesstützpunkt (BSP) aufgelöst und nach München verlegt hätten. „So sicher ist das alles nicht in Stein gegossen“, erklärt er. Gleichwohl gibt er zu, dass im Zusammenhang mit dem BSP nicht immer alles rund gelaufen sei.



Ganz mit Kritik am aktuellen Stadtrat zurückhalten kann sich Iacob dann aber nicht und attestiert dem Gremium fehlende Debattenkultur. „Außer Ilona Deckwerth und Christine Fröhlich haben sich alle in die Reihe der Claqueure eingereiht“, sagte er. „Das ist für mich erschreckend.“

Zudem sei trotz der finanziellen Situation viel Geld für hochtrabende Projektplanungen und Gutachten ausgegeben worden, die mittlerweile fast alle zu den Akten gelegt worden seien oder aus anderen Gründen niemals umgesetzt werden würden, wie etwa die Untertunnelung am Kaiser-Max-Platz.