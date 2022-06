Experten referieren in Reutte über den Klimawandel und die Chancen für die Gesellschaft

Teilen

Anhand von Tabellen und energiepolitischen Zahlen verdeutlicht Dr. Adolf Gross, welche möglichst zeitnahen Entscheidungen bei der Bekämpfung des Klimawandels nötig sind. © ed

Reutte – „Global denken, lokal handeln – der Klimawandel als Chance“ war jetzt Thema eines Informationsabends mit anschließender Diskussion in der „Kellerei Reutte“. Dabei stand die Frage im Raum, wie sich die Region Lechtal-Reutte nachhaltig entwickeln könne.

Zwei Impulsvorträge zu diesem Thema hielten der Vorarlberger Bundesrat Dr. Adolf Gross und der Holzgauer Bürgermeister Florian Klotz, beide ausgewiesene Energie- und Klimaexperten. Initiiert und organisiert hatte die Veranstaltung die Obfrau des Umweltausschusses der Marktgemeinde Reutte, Margit Dablander.



Komplexe Thematik

Während des Abends wurde deutlich, dass der Klimawandel nicht nur Bedrohung, sondern auch Chance ist, eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und des Zusammenlebens zu etablieren. Das Nachhaltigkeit keine leeren Phrasen bedeuten und warum es diese braucht, stand im Mittelpunkt der Vorträge und der anschließenden Diskussion. Zudem sprachen die Versammelten darüber, dass Gemeinden dabei eine entscheidende Rolle spielen und dass jeder Einzelne sich einbringen kann.



Dr. Gross machte deutlich, mit welch unglaublicher Geschwindigkeit das „Raumschiff Erde“ aufgrund der Treibhausgasemissionen einer gefährlichen Umwelt-Situation entgegensteuert. „Wenn es nicht gelingt, diese bis 2050 auf ein Minimum zu beschränken, würde dies unvorhersehbare Auswirkungen auf die Natur und die Gesellschaft haben“, sagte Gross. Dass die gesamte Thematik und deren Zusammenhänge sehr komplex sind, wurde beim zweiten Impulsvortrag von Florian Klotz deutlich.

Zahl der Autos in Tirol reduzieren

Klotz, mit 35 Jahren jüngster Bürgermeister im Außerfern, und Dozent an der Fachhochschule Kärnten im Bereich Nachhaltigkeit, erzählte, wie er durch Straßenmusik in 30 Ländern gelernt habe, einen Draht zum Publikum aufzubauen. Diese Erfahrungen würden ihm helfen, verschiedene Projekte auf kommunaler Ebene zu realisieren. Er appellierte, die Entwicklung im Primärenergiebedarf nachhaltig einzuschränken bzw. zu minimieren. Auch gelte es zu überdenken, wie sich die steigende Zahl der Autos entscheidend beschränken lässt. Während es 1971 nur 85.000 Pkws in Tirol gab, sind es heute 380.000.

Klotz lud das Publikum zu einer Zeitreise ein, die von den vergangenen Jahrhunderten bis heute vom Bauerntum über die industrielle Revolution, der Erfindung des Webstuhls und der Elektrifizierung bis zur aktuellen Automatisierung bzw. Digitalisierung führte. Diese Entwicklung habe zwar zu Wohlstand und höherer Lebenserwartung aber auch zu partieller Armut geführt, erklärte er.



Florian Strigl, Manager der Klima-und Energie-Modellregione (KEM), machte als Moderator dieses Abends auf einen Gemeinschaftsstand der KEM unter dem Motto „Energiewende, Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft“ bei der Wirtschaftsmeile aufmerksam, die von Freitag, 1. Juli, bis Sonntag, 3. Juli, geht.

ed