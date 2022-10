Angebot für psychosomatische Medizin ausgebaut

Das Team in der neuen Abteilung der Alpcura Fachklinik Allgäu. © Alpcura Fachklinik Allgäu

In der heutigen Zeit steigen durch die Corona-Krise und die zunehmend schwieriger werdenden Lebenssituationen die psychischen Erkrankungen weiter an. Auf diesen Bedarf und die zum Teil langen Wartezeiten in der Region hat die Fachklinik Allgäu reagiert und mit der Gründung des Fachbereichs Psychosomatik im April die regionale Gesundheitsversorgung im Allgäu verbessert.

Pfronten – Zwischenzeitlich konnte das Angebot für die seelisch-körperlicher Gesundwerdung aufgebaut und etabliert werden. „Wir bieten eine flexible, individuelle, ressourcenorientierte Therapie für Menschen in akuten, subakuten und gegebenenfalls chronischen psychischen Krisensituationen an“, erklärt der leitende Oberarzt der Krankenhausabteilung, Dr. Ulrich Harrer. Der Schwerpunkt der Behandlung liegt demnach auf engmaschiger Einzel- und Gruppentherapie mit fachärztlicher Versorgung.

Verbundenheit mit Land und Leuten

Die bio-psycho-sozialen Zusammenhänge seien die Basis der ganzheitlichen Betreuung des Hauses. „Für eine effiziente stationäre Therapie ist die praxisorientierte und an die Ereignisse der Zeit angepasste Behandlung in einem vertrauensvollen und verlässlichem Setting wesentlich”, so Harrer weiter. „Uns sind die Verbundenheit mit Land und Leuten und die Anwendung der etablierten Psychotherapieverfahren mit Erkenntnissen der modernen psychosomatischen Medizin wichtig.“ Insgesamt stehen der neuen Abteilung 18 Betten zur Verfügung.

Dazu bedient sich das Team aus Methoden der tiefenpsychologischen Psychotherapie, Verhaltenstherapie, systemischer Therapie im Rahmen von Einzelgesprächen und der therapeutischen Gruppengemeinschaft. Ergänzend dazu für Leib und Seele sind Aktivierungs- und Entspannungstherapien, sowie Kreativität und Phantasie als non-verbale Psychotherapieverfahren.

Team aus Ärzten, Therapeuten und Beratern

Das Team besteht aus Fachärzten, Psychologen, Ergo-, Physio-, Kreativ-, Achtsamkeits- und Erlebnistherapeuten, der Sozialberatung sowie qualifizierten co-therapeutischen Pflegekräften. „Es macht Spaß und ist auch herausfordernd, eine neue Abteilung aufzubauen”, berichtet die leitende Psychotherapeutin Kuhn.



Der Fachkräftemangel geht aber auch an der Fachklinik nicht spurlos vorüber, sodass aktuell noch einzelne Stellen in der neuen Abteilung zu besetzen sind.



Das Indikationsspektrum umfasst alle Krankheits- und Störungsbilder der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie. Im Rahmen eines telefonischen oder persönlichen Vorgespräches werden die Aufnahmemodalitäten und -termine besprochen. „Da wir sukzessive die Abteilung aufbauen, sind momentan noch kurzfristige Aufnahmetermine frei. Dies ermöglicht Patientinnen und Patienten eine schnelle Behandlung Ihrer Krankheit und damit hoffentlich auch eine schnellere Genesung“, erläutert Oberarzt Harrer.



Die Patientenaufnahme steht für Fragen unter der Telefonnummer 08363/69 12 18 oder der E-Mail-Adresse kh-psychosomatik@fachklinik-allgaeu.de zur Verfügung.