Falsche Kennzeichen und Drogen: Autofahrer erweist sich als unbelehrbar

Von: Katharina Knoll

Gleich zwei Mal hat die Polizei am Sonntag einen jungen Autofahrer in Füssen kontrolliert. Und beide Male musste er sich für die gleichen Vergehen verantworten. © Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa

Füssen – Als unbelehrbar hat sich ein junger Mann erwiesen, den die Polizei am Sonntag zufälligerweise gleich zwei Mal kontrolliert hat. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Am späten Sonntagabend fiel einer Polizeistreife ein Pkw ins Auge, an welchem entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer bereits am frühen Morgen mit demselben Pkw kontrolliert worden war. Die Kollegen hatten dabei mehrere Straftaten festgestellt.

Wie bereits am Morgen hatte er auch dieses Mal gestohlene Kennzeichen am Fahrzeug angebracht und fuhr somit ohne Zulassung und ohne gültigen Führerschein. Die Polizisten hatten ihm am Sonntagmorgen das erste Kennzeichenpaar abgenommen. In der zweiten Kontrolle hatte er jedoch neue Kennzeichen am Auto. Dabei war sogar die Ortskennung des vorderen und des hinteren Kennzeichens unterschiedlich.

Polizisten finden Marihuana

Des Weiteren fanden die Polizisten bei der Durchsuchung erneut Marihuana. Da der junge Mann angab, am selben Morgen noch Marihuana konsumiert zu haben, musste er erneut zur Blutentnahme. Auch überprüften die Polizisten die Wohnung des Mannes, fanden aber weder weitere Kennzeichen noch Betäubungsmittel.

Ihn erwarten nun erneut mehrere Anzeigen unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Diebstahls und illegalen Besitzes von Betäubungsmittel.

kb