Falsche Polizisten rufen Seniorin in Seeg an

Einen Anruf von „falschen Polizisten“ hat am Mittwoch eine Seniorin in Seeg erhalten. Die Frau erkannte jedoch den Betrugsversuch. Nun ermittelt die Polizei. © Symbolfoto: Panthermedia/HighwayStarz

Seeg - Ein Betrüger hat laut Polizei am Mittwoch versucht, als „falscher Polizist“ an die Wertsachen einer 83-Jährigen zu kommen. Diese fiel aber nicht darauf herein.

Am Mittwoch gab sich nach Angaben der Polizei ein bisher unbekannter Mann am Telefon als Polizist aus und verwickelte eine 83-jährige Seniorin in ein Gespräch. Er gab an, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Zwei Täter seien bereits gefasst worden, zwei weitere noch flüchtig.

Er bot ihr daraufhin an, dass zivile Beamte Bargeld und Schmuck bei ihr abholen könnten, damit die Wertsachen in Sicherheit wären. Die Frau bemerkte jedoch sogleich den Betrugsversuch, worauf der Täter das Telefonat beendete. Die echte Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf.

Polizei nimmt niemals Wertgegenstände in Verwahrung

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass sie niemals Wertgegenstände oder Geld in Verwahrung nimmt. Im Zweifel sollten Angerufene das Telefonat umgehend beenden und ihre örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf unter 110 verständigen.