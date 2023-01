Fasching im Königswinkel: Bälle, Umzüge und mehr

Teilen

Spaßige Einlagen gehören dazu. © Faschingsverein Schwangau

Nach der Coronapandemie kann nun endlich wieder ausgelassen Fasching gefeiert werden. Die Region bietet einige Möglichkeiten. Der Kreisbote hat die Highlights zusammengestellt:

Landkreis – Schon der große Ansturm auf den Secondhand-Kostümmarkt in Schwangau zeigte wie berichtet, dass die Vorfreude auf die närrische Zeit groß ist. Die Gemeinde Schwangau hat dabei ein ganz besonderes Verhältnis zum Fasching. Daher wird auch in diesem Jahr ab dem ersten Gunglhos am kommenden Samstag im Schlossbrauhaus Schwangau so einiges geboten.



So etwa der Feuerwehrball am Samstag,18. Februar, oder der Schwangauer Faschingsumzug einen Tag später, für den die Vorbereitungen schon auf Hochtouren laufen. Für die kleinen Faschingsfans gibt es am Dienstag, 21. Februar, um 14 Uhr, den Kinderball im Schlossbrauhaus.



Auch der Faschingsverein Wertach ist wieder sehr aktiv. Am kommenden Samstag, 28. Januar, gibt es zum Beispiel den Feuerwehrball im Engelsaal, bevor man am Samstag, 11. Februar, den Veteranenball besuchen kann. Am Donnerstag, 16. Februar, findet der Kinderfasching statt und am Faschingssonntag sowie am Faschingsdienstag die beiden großen Faschingsumzüge, die immer tausende Besucher anlocken.



In Seeg begrüßt der Frauenbund faschingslustige Damen am Samstag, 11. Februar, um 13.30 Uhr im Gemeindezentrum unter dem diesjährigen Motto: „So ein Theater“ zu einem tollen und kurzweiligen Nachmittag mit vielen Tanzeinlagen.



Und die Musikkapelle Weißensee lädt am Freitag, 17. Februar, zum jährlichen Faschingsball ein. Die Faschingsumzüge in Rieden, Halblech und Lechbruck kehren ab Faschingssamstag nach zwei Jahren der Zwangspause zurück und freuen sich auf viele feierwütige Besucher.

Neben dem Hauptfaschingsumzug am Dienstag, 21. Februar ist ein besonderes Highlight der traditionelle Nachtumzug in Hopferau, der in diesem Jahr am kommenden Samstag, 28. Januar, um 19 Uhr beginnt. Hier versammeln sich erfahrungsgemäß bis zu 2500 Zuschauer, um dem Unterhaltungsprogramm, unter anderem mit Blasmusik, zu folgen.



Wer ein außergewöhnliches Erlebnis sucht, der bekommt am Faschingssamstag ab 12 Uhr beim „Schalengge-Rennen“ in Pfronten genau das Richtige. Bei dieser Faschingsgaudi am Sonnenlift stürzen sich Freiwillige in verrückten Kostümen mit großen selbstgebauten Schlitten einen knapp tausend Meter langen Hang hinab.