Fasching in Halblech: Von Lucky Luke und Helicopter-Müttern

Von: Michael Straub

Galaktisch: Diese junge Damen haben sichtlich ihre Freude am großen Gaudiwurm durch Bayerniederhofen. © Michael Straub

Ausgelassene Stimmung herrschte am am Samstagnachmittag in den Straßen von Bayerniederhofen. Dort schlängelte sich der Gaudiwurm durch die Straßen.

Halblech – Kräftig unterstützt von den Musikkapellen aus Buching und Trauchgau wand sich der Gaudiwurm durch die Straßen von Bayerniederhofen. Die Fußgruppen entführten in die Zauberwelt und in den Orient, wo es sich auch Aladin sich auf seinem Teppich bequem machte. Wahrsagerinnen sahen in die Zukunft.

Die letzten Schneeflocken konnte man bestaunen; Lucky Luke und die Daltons waren ebenfalls dabei und immer ein gutes Thema: die Schlümpfe mit Gargamel. Der Ponchoverleih durfte ebenso nicht fehlen, da das Schwangauer Prinzenpaar die Zuschauer nach Mexiko entführte und über allem wachten die Helicopter-Mütter. Fröhliche Stimmung herrschte bei Zuschauern und Maschkerern. Anschließend wurde am Sportplatz noch ausgelassen weitergefeiert.