Fasching: Skelette sind hoch im Kurs

Von: Riccarda Gschwend

Die ehrenamtlichen Helferinnen vom Frauenbund und Sortierleiterin Andrea Haslacher (rechts) haben alle Hände voll zu tun. © Gschwend

Der Andrang war riesig, als die „Aktion Hoffnung” im Schlossbrauhaus Schwangau zum Faschingsbasar geladen hatte.

Schwangau – Große und kleine Faschingsfreunde stürmten regelrecht den Saal und stürzten sich auf die Kleiderständer und Tische mit Kostümen, Schuhen, Accessoires und Kopfbedeckungen. „Man merkt schon, dass dieses Jahr nach den zwei Jahren Pause der Andrang größer ist“, stellte Sortierleiterin Andrea Haslacher fest. „Wir haben dieses Mal auch mehr Kleidung als sonst.“

Die Auswahl konnte sich in der Tat sehen lassen und sorgte für Begeisterung bei den Besuchern. Die fünfjährige Jana verliebte sich sofort in ein türkisfarbenes Prinzessinnenkleid. Bei den Jungs standen in erster Linie Skelette hoch im Kurs. Auch der siebenjährige David und sein neunjähriger Bruder Simon wurden fündig. Zu den Skelettanzügen suchten sich die beiden noch gruselige Masken aus, so dass das Horror-Outfit perfekt war. „Eigentlich haben wir dieses Jahr in Schwangau ja Mexiko als Thema“, lacht ihre Mama. „Aber bei den Kindern muss es halt was Gruseliges sein.“



Ebenfalls fündig wurden die beiden Freundinnen Nadine Eibel und Manuela Gschwend. Sie hatten nichts Bestimmtes im Blick, sondern wollten sich von der Auswahl inspirieren lassen. Vor allem der Ständer mit den Abendkleidern hatte es den jungen Frauen angetan. „Wir machen im Freundeskreis immer Gruppenkostüme“, erzählt Manuela. Die 23-Jährige und ihre Freundinnen waren dabei schon als Rocker unterwegs, als Meerjungfrauen oder als M&Ms. „Als wir die M&Ms gemacht haben, haben wir die Tütüs selber genäht“, erinnert sich die 22 Jahre alte Nadine. Auch für solche Vorhaben gab es beim Basar in Schwangau das passende Angebot: An einem Kleiderständer hingen Stoffbahnen in verschiedenen Farben und Mustern für diejenigen, die ihre Kostüme selber schneidern wollen.



Im Einsatz war beim Markt im Schlossbrauhaus neben der hauptamtlichen Sortierleiterin Andrea Haslacher ein neunköpfiges ehrenamtliches Team vom Frauenbund. Die Helferinnen kümmerten sich neben den rund 80 Kleiderständern und den Wühltischen hauptsächlich ums Kassieren und kamen dabei ganz schön ins Schwitzen. Manche Besucher hatten einen ganzen Arm voller Kostüme und Accessoires ausgesucht und es bildete sich eine lange Schlange an der Kasse.



Mehrere Vorteile

Wie Teamleiterin Gisela Lederer berichtet, werden alle Artikel, die der „Aktion Hoffnung” gespendet werden, zentral in Ettringen gesammelt. In der dortigen Sortieranlage werden die Stücke von Hand verlesen und – im Falle der Faschingsmärkte – an die einzelnen Orte verteilt. Neben den mobilen Märkten betreibt die „Aktion Hoffnung” auch noch Secondhand-Shops oder liefert Kleidung direkt als Hilfsgut nach Osteuropa. Die Besucher der Faschingsbasare haben den Vorteil, dass sie durch ihren Kauf nicht nur Sozialprojekte unterstützen können und der Kauf von gebrauchten Artikeln Ressourcen schont – sie freuen sich auch über die günstigen Preise. Die 26-jährige Laura Pfeiffer zum Beispiel hat ein Indianerkostüm und ein Kleid ausgewählt und meint: „Hier bezahle ich dafür 13.90 Euro. Das wäre sonst teurer.“



Unmengen Kleider

Wer selbst Faschingssachen oder auch normale Kleidung an die „Aktion Hoffnung” spenden möchte, der kann dies über die Kleidercontainer tun, die in vielen Gemeinden und Pfarreien stehen. Nach Auskunft der Organisation werden so jährlich rund acht Millionen Kilogramm Kleidung gesammelt, von denen knapp die Hälfte noch tragfähig ist.