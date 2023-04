Fast and furious in Füssen: Polizei kontrolliert Tunerszene

Von: Matthias Matz

Auf aufgemotzte Fahrzeuge hatte es die Kontrollgruppe „Poser/Tuner“ der Allgäuer Polizei am Wochenende bei ihren Kontrollen in Füssen abgesehen. © Symbolfoto/dotshock/panthermedia

Auch in Füssen hat die Kontrollgruppe „Poser/Tuning“ der Polizei die Tuner-Szene am Wochenende unter die Lupe genommen. Für einige junge Männer wird es nun teuer.

Füssen - Fünf aus dem Verkehr gezogene Fahrzeuge und mehrere Anzeigen: Zahlreiche Verstöße hat die Kontrollgruppe „Poser/Tuner“ der Polizei bei Kontrollen von getunten Autos in der Nacht von Samstag auf Sonntag festgestellt.

Nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West nahmen die Beamten insgesamt 15 optisch und technisch aufgemotzte Fahrzeuge im Bereich Füssen genauer in Augenschein. An fünf Fahrzeugen stellten die Experten der Allgäuer Polizei dabei derart gravierende Veränderungen fest, dass sie die Autos gleich vorläufig stilllegten.



Viele Veränderungen

So bemerkten die Beamten bei einem Fahrzeug unzulässig montierte Spurverbreiterungen, eine manipulierte Ansaugung, einen zu lauten Auspuff, eine scharfkantige Abschleppschlaufe an der Front sowie eine mangelhafte Bremsanlage festgestellt. Der Fahrer musste sein Fahrzeug noch vor Ort stehen lassen und die Kennzeichen abmontieren. Überdies stellte die Polizei den Fahrzeugschein sicher, sodass der Besitzer den Wagen nur noch auf einem Anhänger nach Hause bringen durfte.



Zu schnell unterwegs

An vier weiteren Fahrzeugen wurde ebenfalls ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt. So waren in zwei Fällen die Räder mit Spurverbreiterungen nicht eingetragen, einmal waren die Räder, sowie Front- und Heckspoiler nicht eingetragen und einmal passte der Auspuff nicht.



Zwei junge Männer zeigten die Beamten darüber hinaus an, weil sie mit ihren Autos in Posermanier zu schnell über den Parkplatz eines Schnellimbisses fuhren, obwohl dort zahlreiche Fußgänger unterwegs waren. Beide müssen jeweils ein Bußgeld von 100 Euro zahlen und bekommen einen Punkt in Flensburg.



Ein weiterer Autofahrer erhielt eine Anzeige, weil er mit 96 km/h deutlich zu schnell durch eine 70 km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung fuhr. Sein Pech: Dabei filmte ihn ein hinter ihm fahrendes Videoauto der Polizei. Die Beamten hielten den Mann daraufhin an und erstatteten Anzeige gegen ihn.