Fernpass beschäftigt Grüne

Beim überregionalen Treffen ging es um die zukünftige Mobilität. © Grüne Reutte

Sind weitere Ausbaumaßnahmen auf der Fernpassbundesstraße die Lösung gegen die Verkehrsbelastung? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Grünen und die Bayerische Initiative ProBahn

Außerfern – Sind weitere Ausbaumaßnahmen auf der Fernpassbundesstraße (B179) die Lösung gegen die Verkehrsbelastung? Mit dieser Frage und welche Maßnahmen sofort umsetzbar sind, um die Bevölkerung zu entlasten, beschäftigen sich die Grünen und die Bayerische Initiative ProBahn.

Auf Initiative der Reuttener Gemeinderätin Margit Dablander und dem Stv. Landrat Hubert Endhardt aus Füssen, fand kürzlich das erste überregionale Treffen mit Vertreter von Pro Bahn Deutschland, Grünen aus den angrenzenden Landkreisen Ostallgäu und Garmisch-Partenkirchen und den Bezirken Imst und Reutte zum Thema „Zukünftige Mobilität – Strategien gegen die Verkehrsbelastungen an der B179“ statt.



Die Auftaktveranstaltung leitete einen Arbeitsprozess mit dem Ziel, mögliche Lösungsvorschläge gegen weiter steigende Zahlen des PKW- und LKW- Verkehrs und den daraus resultierenden Belastungen für die Bewohner an der B179, ein. „Das Recht auf Mobilität für die Bevölkerung ist für die Arbeitsgruppe eines der obersten Ziele“, halten Margit Dablander und Hubert Endhardt eine der Zielsetzungen fest.



Politische Forderung

In der Diskussion kristallisierten sich erste politische Forderungen heraus, wie die sofortige Entlastungmaßnahmen mittels Dosiersystemen auf der A7, B179, Kramer Tunnel/Garmisch Richtung Ehrwald und Fernpass. „Auch die Überprüfung und Anpassung der Regelung des Ziel- und Quellverkehrs für LKWs über 7,5 Tonnen, um die Umgehung des Fahrverbotes zu verhindern ist unerlässlich“, sagen Dablander und Endhardt.



Die Verbesserung (Takt und Fahrzeit) des Öffentlichen Personenverkehrs wird als sinnvolles Instrument gegen die Steigerung des Individualverkehrs gesehen. Und die Weiterführung einer Bahnverbindung von Füssen nach Reutte wäre aus Sicht der Arbeitsgruppe ein attraktives Angebot für die Bevölkerung und Touristen.



In der Initiative engagieren sich unter anderem Klubobmann der Grünen Tirol Gebi Mair, Die Grünen Außerfern, Die Grünen Imst Dorothea Schumacher, Die Grünen Kreisverband Garmisch-Partenkirchen Irmi Gallmeier, Die Grünen Murnau Petra Daisenberger, Die Grünen Füssen Hubert Endhardt, Die Grünen Kaufbeuren Marcus Kühl und Vertretern von ProBahnAllgäu Jürgen Vögele.



Wer sich der Initiative anschießen will, sei willkommen. „Wir wollen im wahrsten Sinne des Wortes was bewegen für die Menschen an der Fernpassroute“, laden die Reuttener Gemeinderätin und der stellvertretende Landrat Interessierte ein, beim nächsten Treffen im Januar dabei zu sein. red