Fernpass-Maut ist beschlossene Sache

Von: Matthias Matz

Wer vom Allgäu an den Gardasee will, muss über den Fernpass. Das wird künftig vermutlich elf Euro kosten. © Panthermedia/Beate Tuerk

ÖVP und SPÖ haben sich auf die Einführung einer Maut für die B179 geeinigt.

Innsbruck/Reutte – Die Idee an sich ist nicht neu, doch mit der neuen Tiroler Landesregierung soll sie nun tatsächlich umgesetzt werden: die Mautpflicht für die B179, besser bekannt als Fernpass-Straße. Für die Allgäuer könnte der Weg zum geliebten Gardasee künftig also spürbar teurer werden. Wann die Fernpass-Maut kommen wird, ist derzeit allerdings noch unklar.

Im Koalitionsvertrag haben sich ÖVP und SPÖ in dieser Woche darauf verständigt, eine Gesellschaft zur Bemautung der B179 zu gründen. Was sich sperrig liest, heißt konkret: Die Fahrt über den Fernpass wird künftig für Nicht-Einheimische voraussichtlich elf Euro kosten. Denn bei der geplanten Fernpass-Maut will sich die neue Landesregierung an den Tarifen für die Passage der Felbertauern-Straße im Osten des Bundeslandes orientieren.



Ziel der beiden Koalitionspartner ist es laut Vertrag, die Strecke für den Reise- und Transitverkehr unattraktiv zu machen. Die Maut-Einnahmen sollen demnach in regionale Verkehrsprojekte wie eine zweite Röhre im Lermooser Tunnel sowie den Bau des Fernpassscheiteltunnels fließen.

Die Fernpassstraße ist eine Landesstraße im österreichischen Bundesland Tirol. Sie verbindet mit einer Länge von 49,4 Kilometern über den namensgebenden Fernpass das Inntal mit dem Außerfern. Bis zu 30.000 Fahrzeuge schlängeln sich an Spitzentagen den Fernpass hinauf. Weil die Strecke die schnellste Verbindung über die Alpen darstellt, erfreut sie sich großer Beliebtheit. Viele Allgäuer nutzen die Straße auch deshalb, weil bisher keine Mautpflicht gilt.

Doch das soll sich bald ändern. Eine einmalige Fahrt wird nach jetzigem Stand elf Euro kosten. Die Tiroler Landesregierung verspricht sich Einnahmen in Höhe von 50 Millionen Euro. Von der Maut befreit sein sollen lediglich die Anwohner.