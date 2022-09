Fernpass-Straße bei Nassereith ab sofort nur noch einspurig befahrbar

Kaputte Stützmauer muss saniert werden

Reutte - Ab sofort ist die Fernpass-Straße im Bereich nach der Kurve „Wendung“ im Bereich Nassereith wegen eines Risses in der Stützmauer nur einspurig befahrbar.

Ab sofort ist die B 179 Fernpass-Straße im Bereich nach der Kurve „Wendung“ (Kilometer 8,3) im Gemeindegebiet von Nassereith wegen eines Risses in der talseitigen Stützmauer nur einspurig befahrbar. Das teilt die Tiroler Landesverwaltung mit. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte November andauern.

„Der Riss wurde vor ein paar Tagen im Rahmen einer Routinekontrolle festgestellt. Weil sich dieser Riss heute plötzlich vergrößert hat, musste aus Sicherheitsgründen sofort eine Einspurigkeit dieses Straßenabschnitts verfügt und die Sanierungsarbeiten umgehend eingeleitet werden“, erklärt Johannes Monz vom Baubezirksamt Imst.

Während der Bauarbeiten gilt nunmehr folgende Verkehrsregelung: Unter der Woche einschließlich dem kommenden Wochenende wird der Verkehr weiterhin einspurig mit Verkehrsposten-Regelung am Tag und Ampelregelung in der Nacht geführt. An den Wochenenden beginnend ab Freitag, 23. September, erfolgt zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh eine zweispurige Verkehrsführung, für die entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

Ab sofort besetzt die Polizei die LKW-Kontrollstelle Musau und kontrolliert zusätzlich auf der gesamten Fernpass-Strecke den Transitverkehr. Wegen großer Staugefahr gilt weiterhin der Appell, die Fernpassstrasse über Kufstein oder Bregenz großräumig zu umfahren.