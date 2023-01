Fernpassunfall: Ermittlungen dauern an

Teilen

Zwei Frauen kamen beim Unfall ums Leben. © Feuerwehr Reutte

Die Ermittlungen zum schweren Unfall in der Silvesternacht auf der Fernpassstraße, bei dem zwei Frauen ums Leben kamen, dauern an.

Musau – Nach dem schweren Unfall in der Silvesternacht können bislang noch keine Ergebnisse bekannt gegeben werden, wie die Polizeiinspektion Reutte auf Anfrage des Kreisboten mitteilt.

„Die Erhebungstätigkeiten dauern an, jetzt sind die Sachverständigen am Zug“, heißt es von der dortigen Pressestelle. Wie es den drei schwer Verletzten geht und wie es zu dem Unfall kam, wird also momentan noch nicht bekannt gegeben.



Bei dem Unfall in der Silvesternacht waren zwei Autos zusammengestoßen. Dabei waren zwei junge Frauen ums Leben gekommen, wobei Berichten zufolge eine der beiden schwanger gewesen sein soll. Mit im Auto saß ein 29 Jahre alter Mann, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. In dem entgegen kommenden Pkw saßen zwei Deutsche, ein 66 alter Mann und seine 52-jährige Beifahrerin. Auch sie mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fernpassstraße war fünf Stunden lang gesperrt.