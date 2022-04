Feuer bricht in Wohn- und Geschäftshaus in Nesselwang aus

Die Feuerwehren aus Nesselwang und Oy mussten am Sonntag ausrücken, weil ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Nesselwang ausgebrochen ist. © Symbolfoto: Malte Christians/dpa

Nesselwang - Ein Feuer ist laut Polizei am Sonntag in einem Wohn- und Geschäftshaus in Nesselwang ausgebrochen. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Als die Rettungskräfte eintrafen, brannte in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße ein Zimmer und es drang bereits leichter Rauch aus den Fenstern unter dem Dach. Ein 60-jähriger Bewohner hatte noch vergeblich versucht, den Brand mit einem Handfeuerlöscher beizukommen.

Alle Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Zwei Personen kamen wegen dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in eine Klinik.

Feuerwehr kann ein Übergreifen der Flammen auf das Dach verhindern

Durch ihr schnelles Eingreifen gelang es der Feuerwehr, den Zimmerbrand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl zu verhindern. Als Brandursache wird eine Kerze, die unbeaufsichtigt auf einem Regal im Zimmer brannte, vermutet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei Füssen ermittelt nun zur Brandursache.

Die Feuerwehren aus Nesselwang und Oy-Mittelberg waren mit insgesamt 78 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit vier Einsatzkräften und einem Notarzt sowie die Polizei mit drei Streifen an. Die Hauptstraße war für ca. zwei Stunden gesperrt. Eine innerörtliche Umleitung wurde eingerichtet.

kb