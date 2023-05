Feuerwehr-Großeinsatz: Diesel droht in den Hopfensee zu fließen

Von: Matthias Matz

Mit Ölsperren verhindern die Einsatzkräfte, dass sich der Diesel im Hopfensee ausbreitet. © facebook/Feuerwehr Füssen

Mit einem vierstündigen Großeinsatz haben 45 Feuerwehrleute, Wasserwacht und Polizei am gestrigen Montagmorgen das Auslaufen von Diesel in den Hopfensee verhindert.

Füssen/Heimen - Mit mehreren Ölsperren hat die Feuerwehr am Montagmorgen verhindert, dass sich auslaufender Diesel im Hopfensee ausbreitet.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein aufmerksamer Spaziergänger am Morgen einen Ölfilm in der Hopfensee Achen unterhalb des Örtchens Heimen festgestellt. Der Ölfilm breitete sich bereits bis in den Hopfensee aus. Die alarmierten Feuerwehren aus Hopferau, Hopfen und Füssen-Stadt brachten darauf hin mehrere Ölsperren an, um zu verhindern, dass noch mehr Kraftstoff in den See fließt.

Nach Angaben der Füssener Feuerwehr errichteten die Einsatzkräfte im Hopfensee Achen kleine Ölsperren. Auf dem Hopfensee selbst entstand in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Hopfen eine Sperre von rund 60 Metern. Bereits ausgetretenen Diesel banden die Brandbekämpfer mittels Ölbindemittel ab. Im Einsatz waren demnach drei Feuerwehrboote.

Ursache für die Beinahe-Katastrophe war ein kaputter Schlauch an einer Dieselpumpe in einem Betonverschlag, wie mehrstündige Nachforschungen der Einsatzkräfte schließlich ergaben. Dadurch sickerte der Diesel in einen Kanal und von dort aus in den nahegelegenen Bach.

Das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt Ostallgäu begutachtete die Situation vor Ort. Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute aus Hopferau, Hopfen und Füssen im Einsatz. Auch die Wasserwacht und die Wasserschutzpolizei waren mit Booten auf dem See eingesetzt.