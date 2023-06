Ein unvergessliches Fest

Dank für das Engagement: Kommandant Florian Jungbauer, 2. Vorstand Florian Zaremski, stellvertretende Landrätin Angelika Schorer, 1. Vorstand Markus Huxoll und Kreisbrandrat Markus Barnsteiner. © Pyka

Das zweite Juniwochenende stand ganz im Zeichen des 150-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Lechbruck. Das Fest wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Lechbruck - Den Beginn machte der Stimmungsabend am Freitag. Die Musiker des Krainer Express heizten die Stimmung im vollbesetzen und eindrucksvoll geschmücktem Festzelt ordentlich auf, so dass es viele Besucher nicht mehr auf den Plätzen hielt und sie auf den Bänken mittanzten. Eine eindrucksvolle Einlage gaben die Säntis Trychler aus der Schweiz, die mit riesigen Treicheln (Kuhglocken) und mit dem archaischen Geläut eine besondere Stimmung schufen und mit großem Applaus belohnt wurden.

Am Samstagnachmittag fand das Schafkopfturnier statt. Organisiert wurde dies von der leidenschaftlichen Schafkopfspielerin und ehemaligen Weltmeisterin Sabine Fischer (2009 in Großarl bei Salzburg). Schirmherr der Veranstaltung war der Altbürgermeister von Lechbruck, der ebenso wie Bürgermeister Werner Moll an dem Turnier teilnahm. 200 Teilnehmer waren aus ganz Bayern angereist. Den ersten Preis mit gewann Regina Rattei aus München. Es war ein gelungenes Turnier.

Eindrucksvoller Sternmarsch

Der eindrucksvolle Sternmarsch der Feuerwehren, der Honoratioren von Lechbruck und der Musikkapellen aus Lechbruck, Bernbeuren, Prem, Steingaden und Roßhaupten endete in einem gemeinsamen Konzert aller Musikkapellen vor dem Festzelt. Dirigiert wurden die Kapellen von Peter Matzneller. Nach der Begrüßung durch den Feuerwehrvorstand Markus Huxoll und dem symbolischen Bieranstich, wurde ins Festzelt eingeladen, in dem die Musikkapellen von Bernbeuren, Prem, Steingaden und Roßhaupten bis spät in die Nacht zur guten Unterhaltung beitrugen.

Am Sonntag wurden die Lechbrucker und ihre Feriengäste auf eine ganz besondere Weise geweckt. Die Säntis Trychler aus der Schweiz zogen mit ihren Treicheln und dem lauten Geläut durch den Ort und bereiteten somit die Bevölkerung auf den Festgottesdienst und den Festakt vor.

Der Festgottesdienst wurde gehalten von Pfarrer Hans-Ulrich Schneider und Pfarrerin Claudia Henrich-Eck. Pfarrerin Henrich-Eck ging in ihrer Predigt in „erfrischender Weise“, wie der erste Vorstand der Feuerwehr Markus Huxoll es bezeichnete, auf die unterschiedlichsten Aufgaben der Feuerwehr ein. Als Grundlage der Predigt diente das Lied „Nimm einen von der Feuerwehr“, das sie durch eine Strophe ergänzte „Nimm eine von der Feuerwehr“.

„Größten Respekt“

Nach dem Gottesdienst machten sich die 24 Wehren in einem langen, eindrucksvollen, von der Lechbrucker Musikkapelle angeführten, feierlichen Festzug auf zum Festzelt. Beim Festakt wurden nach der Begrüßung der Gäste durch den ersten Vorstand Markus Huxoll zahlreiche Grußworte gesprochen. Den Beginn machte der Bürgermeister von Lechbruck Werner Moll, der betonte, dass der „Einsatz der Feuerwehr den größten Respekt verdient, da es nicht selbstverständlich sei in der heutigen Gesellschaft, dass Menschen Verantwortung übernehmen und dass die Feuerwehrler dabei nicht selten an ihre seelischen und körperlichen Belastungsgrenzen gehen mussten.“

Sein ganz besonderer Gruß galt auch den Partnern der Feuerwehrler, denn auch sie „werden nachts aus dem Schlaf geholt“. Darüber hinaus würden sie tatkräftig mithelfen, wie man z.B. beim Feuerwehrjubiläum in diesen Tagen sehen könne.

Der Schirmherr der Veranstaltung Altbürgermeister von Lechbruck Helmut Angl dankte in seiner Rede darüber hinaus auch „den Arbeitgebern, die nicht immer erfreut sind, wenn ihre Mitarbeiter zu Einsätzen gerufen werden. Vor allem dann nicht, wenn der Einsatz für die Feuerwehren nicht unbedingt erforderlich ist.“ Er äußerte seine Freude, dass nun das neue Feuerwehrhaus gebaut werden kann, an dem einzigen Standort, der in Lechbruck gefunden werden konnte.

Weitere Grußworte sprachen die stellv. Landrätin und Kreisrätin im Landkreis Ostallgäu Angelika Schorer, die Feuerwehrkommandanten benachbarter Gemeinden und Bürgermeister Walluf Nikolaos Stavridis der Partnerfeuerwehr Niederwalluf. Allen gemeinsam war die große Dankbarkeit allen Feuerwehren und Feuerwehrmännern und -frauen gegenüber, dass sie diesen ehrenamtlichen Dienst mit so viel Engagement erfüllen, obwohl die Aufgabe häufig auch sehr belastend sein kann, sei es, wenn zu einem schlimmen Unfall gerufen wird oder ein Großbrand gelöscht werden muss.

Die Feuerwehren sind aber nicht nur im Einsatz gegen Feuer tätig, sie übernehmen „auch viele besondere Einsätze“, so Schorer, wie z.B. den Einsatz bei Hochwasser, Tierrettung, aber auch für gemeindliche Aufgaben wie Straßensperrungen und bei Festen. Sie bedankte sich auch dafür, dass die Feuerwehrler darüber hinaus auch immer bereit wären, sich fortzubilden.

Natürlich wurden auch Geschenke überreicht, z.B. jeweils ein neues Fahnenband von der Feuerwehr Bernbeuren vom Schirmherrn Altbürgermeister Angl. Die Musikkapelle Lechbruck widmete der Feuerwehr einen Marsch „Kameraden der Feuerwehr“, der von der Festgemeinde gemeinsam gesungen wurde.

Historische Feuerwehrübung

Nach dem Festakt wurde zur historischen Feuerwehrübung eingeladen. In historischen Gewändern und mit den Gerätschaften aus der Vergangenheit wurde demonstriert, wie Feuer in früheren Zeiten gelöscht wurden, als es noch keine modernen Feuerwehrautos gab. Es war eine informative und sehr unterhaltsame und zum Teil fürs Publikum feuchte Demonstration.

Den Ausklang der Jubiläumsfestes bestritt die Musikkapelle Alpengruß aus Buching, die den Besuchern noch einmal ordentlich einheizte und für eine ausgelassene Stimmung sorgte. (jp)

