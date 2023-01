Feuerwehr Weißensee: Neues Fahrzeug angeschafft

Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler. © Feuerwehr Weißensee

Das Vereinsleben des vergangenen Jahres ließ die Feuerwehr Weißensee bei ihrer Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus Revue passieren.

Füssen/Weißensee – Schriftführerin Simone Dopfer blickte im Telegrammstil auf das vergangene Jahr zurück. Sie erwähnte unter anderem die Info-Veranstaltung „Feuerwehr zum Anfassen“ ebenso wie das traditionelle Preisschafkopfen im Feuerwehrhaus sowie ein Festakt anlässlich der Städtepartnerschaft mit Palestrina.

Abgehalten wurden auch einige Ausschusssitzungen und diverse Feste wie Rock am See und das traditionelle Sommergrillfest. Der Kassenbericht von Christian Stöger, der mit einem Plus abschloss, fand die einstimmige Zustimmung der Versammlung und Stöger wurde zusammen mit der Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Der Kommandantenbericht von Bernhard Schneider zeigte auf, dass die Wehr derzeit über 51 Feuerwehrler, davon drei weiblich, verfügt. Insgesamt wurden 524 Einsatzstunden geleistet, darin sind die Übungsstunden nicht enthalten. Insgesamt gab es 34 Einsätze.

Davon waren fünf anlässlich eines Brandes, 21 technische Hilfeleistungen und acht freiwillige Tätigkeiten. Die Bandbreite der Tätigkeiten reichte von Hochwassereinsätzen über vergessenes Essen auf dem Herd bis hin zur Bindung und Entfernung auslaufenden Kraftstoffs.



Zahlreiche Übungen

Die routinemäßigen Bewegungsfahrten mit dem LF 10, diverse Gruppenführerbesprechungen, Atemschutzübungen, eine Einsatzübung mit den Wehren Hopferau und Eisenberg an der Mariahilfer Schule oder die Ausbildungen Digitalfunk gehörten zum Ablauf im Laufe des Jahres ebenso wie Funkübungen und Übungen für eine unfallfreie Absturzsicherung.

Ferner erwähnte er die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens mit Grundausstattung. Dieser wurde im Oktober beim Hersteller abgeholt und einen Monat später offiziell in Dienst gestellt. Die Fahrzeugweihe wird im Mai stattfinden.

Bürgermeister Eichstetter dankte der Wehr für ihren freiwilligen und uneigennützigen Einsatz und betonte das Durchhaltevermögen bei der Bekämpfung von Hochwassern. Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler bemerkte, dass die Feuerwehren die Umweltveränderungen auch im kommenden Jahr begleiten werden und Einsätze bei Hochwasser bzw. Bränden an der Tagesordnung sein werden.

Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler überbrachte die Grüße von Kreisbrandrat Martin Barnsteiner und dankte der Feuerwehr für ihren Einsatz.