Feuerwehrübung: Großeinsatz im Füssener Rathaus

Das Füssener Rathaus brannte nicht wirklich: Die Feuerwehr übte nur den Ernstfall. © Hegenbarth

Zahlreiche Feuerwehrautos mitten in der belebten Altstadt. Was war da in Füssen am vergangenen Mittwochabend los? Kein Unglücksfall, nur eine große Übung.

Füssen – Zahlreiche Feuerwehrautos mitten in der belebten Altstadt. Was war da in Füssen am vergangenen Mittwochabend los? Kein Unglücksfall. Doch genau einen solchen stellten die freiwilligen Feuerwehren aus Füssen, Weißensee und Hopfen am See gemeinsam nach. Es handelte sich um eine von insgesamt drei großen Einsatzübungen und war laut Füssens Feuerwehrkommandant Thomas Roth „ein voller Erfolg“.

Um 19.30 Uhr ging ein Notruf in den Feuerwehrzentralen ein: „Brand im Südflügel des Rathauses Füssen“ und „Personen im Gebäude“. Für die Einsatzkräfte ein wichtiges Schlagwort: „Da geht Personenrettung immer vor Brandbekämpfung“, erklärte Roth unserer Zeitung. Mit insgesamt 13 Fahrzeugen und rund 85 Frauen und Männern rückten die drei Feuerwehren an. Zu ihrer Unterstützung stand auch eine Polizeistreife bereit.

Auffanglager im Hof

Im Hof errichteten die Einsatzkräfte ein Auffanglager für die Geretteten und potenziell verletzten Personen. Laut Drehbuch befand sich eine Familie im Dachgeschoss, die vor dem Feuer dorthin geflüchtet war. Sie konnten von „Atemschutzgeräteträgern“ in Sicherheit gebracht, so Roth. „Drei Personen wurden mittels Drehleiter gerettet. Ihr Rückzugsweg war verraucht und sie konnten nicht mehr ins Freie gelangen.“ Dabei handelte es sich um drei Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die aus einer Höhe von 28 Metern „gerettet“ wurden. „Hier sieht man, dass die Prozesse funktionieren. Unsere Feuerwehren arbeiten professionell wie eh und je,“ lobte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter.

Die Löschwasserversorgung wurde aus dem Lech sichergestellt und habe gut funktioniert, berichtete Roth. Das elementare bei derartigen Übungen sei das Zusammenspiel mehrerer Fahrzeuge und die Koordination verschiedener Fahrzeuge mit ihren spezifischen Eignungen. Das Rathaus wurde gewählt, da es ein denkmalgeschütztes Gebäude ist und damit die Feuerwehrleute die Örtlichkeit kennen lernen.

Erschwernisse waren hier die enge Einfahrt in den Klosterhof und der rege Publikumsverkehr in der Altstadt, erklärte Roth. Nach Einsatzende gab es nichts zu beklagen: „Das war ein voller Erfolg in allen Bereichen.“ „Wir können stolz auf unsere Feuerwehr sein.“ Im Ernstfall, so Eichstetter, können sich die Füssener Bürger auf die Männer und Frauen der drei Feuerwachen verlassen. (Selma Hegenbarth)