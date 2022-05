Sind kritische Stimmen im Füssener Stadtrat unerwünscht?

Von: Katharina Knoll

Füssen – Der Disput darüber, wie die Stad derart in eine finanzielle Schieflage geraten konnte, geht in die nächste Runde: SPD und Freie Wähler schlagen zurück.

Nachdem CSU-Stadtrat Simon Hartung im Kreisbote Demut von der SPD gefordert und auch die Freien Wähler kritisiert hatte, weisen beide Gruppierungen nun seine Angriffe vehement zurück.

„Dass jede Partei oder politische Gruppierung ihr Profil schärfen will, ist legitim. Das sollte aber sachlich, ohne Polemik und mit dem nötigen gegenseitigen Respekt erfolgen“, kritisiert FWF-Fraktionsvorsitzende Christina Fröhlich. „Die Strategie von Teilen der CSU, sich mit vollmundiger Rhetorik in der Öffentlichkeit zu präsentieren, nur die halbe Wahrheit zu sagen oder gnadenlos zu übertreiben und andere politische Fraktionen im Stadtrat zu maßregeln, kann man jedoch schon seit geraumer Zeit beobachten“, fügte sie hinzu. Wenn schon die Vergangenheit aufgearbeitet werde, sollte man eine differenzierte Betrachtung vornehmen – ohne Pauschalkritik zu betreiben, fordert Fröhlich.

Das sieht auch die SPD so. Mit seiner „Wirtschaftshistorik“ tue der amtierende CSU-Bürgermeister genau das, was Hartung nun der SPD vorwerfe: Anderen, in diesem Fall seinen Vorgängern und früheren Stadträten, politische und finanzielle Versäumnisse vorzuwerfen.



SPD-Fraktionsvorsitzende Ilona Deckwerth betont, Erich Nieberle und sie hätten sich nie hinter dem ehemaligen Bürgermeister Paul Iacob „verschanzt“, geschweige denn einen Sanierungsstau geleugnet. Allerdings sollte sich Hartung bewusst sein, wie schwierig es sei, Schulden abzubauen und zugleich in Infrastruktur zu investieren.

Trotz der geringen Einnahmen der Stadt seien in den vergangen zwölf Jahren wichtige Einrichtungen geschaffen und die städtische Verschuldung um über 20 Millionen Euro verringert worden, so Vorstand und Fraktion der SPD. Auch übersehe der CSU-Stadtrat, dass die maßgeblichen Entscheidungen vom Stadtrat und nicht vom Bürgermeister getroffen würden, der im 25-köpfigen Gremium auch nur eine Stimme habe. Vielmehr stellte die CSU seit Jahrzehnten in diesem Gremium die stärkste Fraktion.



„Dass auch in der neuen Wahlperiode der eine oder andere Fehler gemacht wurde, hat Herr Hartung selbstkritisch angemerkt“, fügte Fröhlich hinzu. Dennoch müsse man ergänzen, dass das Landratsamt bereits im Juli 2020 das Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) mit einer Frist für Dezember 2020 zur Bedingung für die Haushaltsgenehmigung gemacht habe. Bis vor kurzem seien aber zahlreiche neue Projekte mit viel Planungskosten, Zeit- und Personalaufwand vorangetrieben worden. „Hätte man früher das HKK in Angriff genommen, wäre uns das erspart geblieben.“



Zudem könne die Stadt bei der Sanierung der Grund- und Mittelschule immer noch durch Umplanungen weiteres Geld sparen. „Auch dieser Sachverhalt bleibt unerwähnt“ stellt Fröhlich fest.



Weiter moniert die FWF-Vorsitzende, dass kritische Stimmen im Stadtrat offensichtlich von einigen Mitgliedern der CSU unerwünscht seien und der Stadtrat zum „Abnicker“-Gremium degradiert werden solle.



Keine Quertreiberei

Ähnlich sieht das die SPD. „Diskussionen im Stadtrat zu führen und kritisch nachzufragen ist nicht ,Quertreiberei‘, sondern schlicht und ergreifend die Aufgabe der Stadträtinnen und Stadträte“, fasst Georg Waldmann, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, die Kritik an Hartung zusammen. SPD-Fraktionsvorsitzende Ilona Deckwerth betonte, sie orientiere sich stets an der Sache, lasse sich aber im Stadtrat nicht den Mund verbieten. Nach Fröhlichs Ansicht würde nun medienwirksam auch noch eine öffentliche Kollegen- und Fraktionsschelte initiiert.

So werfe Hartung den Freien Wählern ihre Haltung zum geplanten Radwegschluss in Hopfen vor. Das sei ein schönes Beispiel, wie subtil hier Stimmung gemacht werde, ärgert sich die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Denn eine 90-prozentige Staatsförderung aus dem Radwegeförderprogramm stehe mittlerweile gar nicht mehr zur Verfügung. Die Verwaltung müsse andere Fördertöpfe mit einem geringeren Fördersatz erst prüfen. Ganz abgesehen davon, würden noch immer hohe Kosten für den Radweg und den Parkplatzneubau auf die Stadt zukommen.



„Völlig absurd ist die Behauptung, wir hätten dieses Projekt als ,Wurzel des Übels im Haushalt‘ – also quasi ursächlich für die Haushaltsmisere – dargestellt und ,torpediert‘ – also vereitelt oder untergraben“, sagt die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Es sei nur ein Projekt gewesen, das die Freien Wähler als eines von vielen im Zuge der Haushaltsberatung hinterfragt hatten.