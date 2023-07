Leere Kassen in Füssen: Das Dach muss warten

Von: Matthias Matz

Sanierungsbedürftig: Die Turnhalle in Weißensee braucht eine neue Heizung und das Dach muss saniert werden. Geld ist jedoch nur für eine Maßnahme da. © Matz

Dach und Heizung in der Turnhalle Weißensee müssen repariert und ausgetauscht werden. Doch weil kein Geld da ist, musste der Stadtrat entscheiden: entweder – oder.

Füssen – An der zwischen 1978 und 1980 gebauten Turnhalle in Weißensee nagt der Zahn der Zeit – auch, weil die Stadt als Eigentümerin in den vergangenen Jahrzehnten nur wenig in das Gebäude investiert hat. Das rächt sich nun: So müssen die Heizungsanlage und das Dach dringend erneuert werden. Doch weil die Kommune kein Geld hat, wird heuer nur die Heizung ausgetauscht werden. Das Dach dagegen soll laut jüngstem Beschluss des Stadtrats erst im nächsten oder übernächsten Jahr repariert werden.

Es war ein Termin mit Folgen: Am 22. November trafen sich Vertreter der Stadtverwaltung und der Nutzer der Weißenseer Turnhalle – darunter der Sportverein, die Feuerwehr und ein Tanzstudio – zu einem Vor-Ort-Termin. Thema war der Zustand der vor 45 Jahren gebauten Halle und das weitere Vorgehen. Vor allem die Heizungsanlage und das Dach machen Probleme.

Die Ergebnisse des Treffens und das geplante weitere Vorgehen stellte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) jetzt dem Stadtrat vor. Demnach besteht „dringender Handlungsbedarf für 500 Kinder und Sportler“, betonte er.

Denn nur einen Monat nach der Besichtigung verschärfte sich die Situation unerwartet: Das Landratsamt untersagte kurzerhand die weitere Nutzung der Heizung. Diese lasse sich nicht mehr einstellen und auch das Leck-Gerät für den Öltank sei kaputt, berichtete der Rathauschef. Die Anlage müsse deshalb noch heuer ausgetauscht werden. Andernfalls könne die Halle im Winter nicht betrieben werden, mit gravierenden Folgen für die Vereine.



Repariert werden muss aber auch das Dach. Hier sind laut Verwaltung Dampfsperre und Dämmung falsch eingebaut worden. Außerdem sei es durch eine falsche Montage der PV-Anlage zu weiteren Schäden gekommen, hieß es ferner. Eine Reparatur koste knapp 118.000 Euro. Derzeit wird laut Verwaltung geprüft, ob es sich dabei um einen Versicherungsfall handelt.



Dach muss warten

Für die Sanierung der nördlichen Dachfläche muss die Kommune weitere 84.000 Euro aufbringen. Doch beide Maßnahmen kann die Stadt angesichts leerer Kassen in diesem Jahr jedoch nicht stemmen, wie Eichstetter unmissverständlich klar machte. Zumal im diesjährigen Haushalt nur Mittel für die Dachsanierung bereit gestellt sind.



Angesichts der Auswirkungen, die ein Nichtbetrieb der Halle auf die örtlichen Vereine haben würde, sprach sich das Gremium ohne Diskussionen für einen Austausch der Heizung aus. Zuzüglich Einbau werden sich die Kosten dafür voraussichtlich auf knapp 130.000 Euro belaufen. Verwendet werden sollen dafür Mittel, die heuer eigentlich für die Dachsanierung vorgesehen waren.

Das Dach soll dagegen erst im nächsten oder übernächsten Jahr repariert werden. Lediglich kleinere Sofortmaßnahmen sollen noch in diesem Jahr ausgeführt werden. „Es bleibt uns ja wirklich nichts anderes übrig“, fasste Zweiter Bürgermeister Christian Schneider (Füssen-Land) fast schon resigniert die Stimmung im Gremium zusammen.



Deutlicher wurde sein Fraktionsvorsitzender Niko Schulte. „Ich kann es nicht fassen, wie es dazu kommen konnte“, sagte er mit Blick auf die Versäumnisse in der Vergangenheit. Die Vereine würden bereits seit 20 Jahren darauf hinweisen, dass die Heizanlage nicht richtig funktioniere, sagte er. „In zehn Jahren Niedrigzinsphase hätte man das schon längst günstiger anfangen können“, sagte er. Gleichwohl sprach auch er sich für einen Austausch der Heizung noch in diesem Jahr aus. „Wir kommen doch gar nicht herum, eine andere Heizung einzubauen.“



Bei Kämmerer Thomas Klöpf sorgte die Entscheidung indes für Stirnrunzeln. Zwar sehe auch er keine wirkliche Alternative zum Austausch der Heizung, erklärte er. Auf der anderen Seite mache es jeder zusätzliche Ausgabenposten schwerer, Schulden zu senken. „Die Konsolidierung des Haushaltes wird so nicht gelingen und die Reduzierung der Schulden wird so nicht gelingen.“

Übernehmen die Weißenseer Vereine die Halle? Knapp 21.000 Euro hat die Bewirtschaftung der Turnhalle Weißensee die Stadt im vergangenen Jahr gekostet. Vor allem Heizöl (9200 Euro) und die Reinigung (7600 Euro) schlugen dabei zu Buche. Beim Betrieb der Halle durch die Stadt handelt es sich um eine sogenannte freiwillige Leistung. Doch gerade diese sollen im Zuge des Haushaltskonsolidierungseffekts auf den Prüfstand und wenn möglich, gestrichen werden. In der Stadtverwaltung wird deshalb darüber nachgedacht, wie die Halle künftig genutzt werden soll. Dabei stehen drei Möglichkeiten zur Debatte, wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) erläuterte.

Denkbar wäre demnach zum einen, die Sporthalle an den SV Weißensee bzw. eine Vereinsgemeinschaft im Rahmen eines Erbbaurechts auch kostenfrei (d.h. ohne Erbbauzins) zu übertragen. Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten müsste dann komplett der SVW übernehmen. Dieser wäre künftig auch für den baulichen Unterhalt bzw. die anstehenden Sanierungen des Gebäudes zuständig. Unter Umständen könnte die Kommune auch noch einen geringen Investitionskostenzuschuss für die Sanierung gewähren.

Zum anderen könnte das Gebäude an den SV Weißensee so verpachtet werden, dass der Verein die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten zu tragen hat. Gleichzeitig erhält der SV die Einnahmen aus der Nutzungsüberlassung der Halle bzw. des Sportplatzes. Es läge dann am SV, durch entsprechende Nutzungen Einnahmen zu erzielen. Die Pachthöhe könnte symbolischer Natur sein, wenn die Stadt stattdessen keine Kosten zu tragen hat.

Als dritte Alternative steht zur Diskussion, dem SVW bzw. anderen Vereinen die Halle zur Nutzung zu überlassen und über eine Vereinbarung künftig so hohe Nutzungsgebühren zu erheben, dass damit die laufenden Bewirtschaftungskosten weitgehend gedeckt werden können. Eichstetter lobte in diesem Zusammenhang das Engagement der Vereine. Diese würden sich vorbildlich um die Halle kümmern und im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, das Gebäude in Schuss zu halten. mm