Altes Landratsamt: Höhere Mieten, weniger Minus

Von: Matthias Matz

Die Rechtsaufsicht will, dass die Stadt sich von Liegenschaften wie dem Alten Landratsamt zu trennen. Doch die Marktlage ist schwierig. © Archiv/Matz

Mit dem Verkauf des Alten Landratsamtes und des Grundstücks Floßergasse 22 wollte Füssen viel Geld einnehmen. Beide Immobilien gehören aber immer noch der Stadt.

Füssen – Lange Zeit sorgte das Alte Landratsamt in der Augsburger Straße für negative Schlagzeilen, sollte wegen des hohen Defizits sogar verkauft werden. Käufer fanden sich jedoch keine. Doch mittlerweile ist es ruhig geworden um die städtische Immobilie. Der Grund: die Verwaltung konnte die Bewirtschaftung des Gebäudes laut Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) rentabler gestalten.

Hinter den Kulissen sei in den vergangenen Monaten an vielen kleinen Stellschrauben gedreht worden, um den Betrieb auf wirtschaftlichere Beine zu stellen, berichtete der Rathauschef im Gespräch mit dem Kreisboten. Dazu gehörten vor allem die Nebenkostenabrechnungen und die Mietverträge.

Insbesondere bei den Nebenkosten ist der Stadt wegen fehlender Daten in der Vergangenheit viel Geld durch die Lappen gegangen. Mit Blick auf die insgesamt 70 Immobilien der Kommune erklärte Eichstetter: „Die Stadt hat sich hier über alle Liegenschaften bis 2020 jährlich Nebenkostennachzahlungen von weit im sechsstelligen Bereich entgehen lassen, da keine Grundlagen vorhanden waren.“

Das soll sich künftig ändern. „Und genau so gehen wir mit allen 70 Liegenschaften voran, auch wenn hier das Motto gilt mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“, kündigte der Verwaltungschef an. “. Immobiliengeschäfte seien langfristige Geldanlagen und müssten eine ordentliche wirtschaftliche Grundlage haben, um nachhaltig wirtschaften zu können.

Höhere Einnahmen

Allein bei Alten Landratsamt seien der Stadtverwaltung so jährlich im Schnitt um die 40.000 Euro entgangen. „Bis zum Jahr 2021 konnten wir nur knapp 43.726 Euro umlegen bzw. abrechnen“, so Eichstetter. Eine ordentliche Neuberechnung habe aber ergeben, dass die tatsächlichen umlagefähigen Nebenkosten bei rund 85.000 Euro liegen.

Bleibt weiter im Besitz der Stadt: Für das Grundstück Floßergasse 22 unterhalb des Franziskanerklosters wartet die Stadt noch auf den richtigen Kaufinteressenten. © Archiv/Matthias Matz

Zudem konnten durch neue Mietverträge im Zuge von Neuvermietungen die Mieteinnahmen um rund 10.000 Euro erhöht werden. Das Defizit habe sich dadurch unterm Strich um etwa 50.000 Euro reduziert. „Dadurch ergibt sich eine wirtschaftlichere Darstellung des Gebäudes, was für alles, was mit dem Gebäude kommen wird, ob behalten, sanieren, verkaufen, nur zu Gute kommt“, so Eichstetter.

Eichstetter sieht sich bestätigt: „Ich war von Anfang an der Meinung, dass wir mit dem Gebäude Geld verdienen können.“

Auch wegen der positiven Entwicklung ist der im April vergangenen Jahres vom Stadtrat beschlossene Verkauf des Gebäudekomplexes derzeit kein Thema. 6,5 Millionen Euro an Einnahmen erhoffte man sich seinerzeit im Rathaus dadurch. Doch angesichts der Zinsentwicklung in den vergangenen Monaten und der allgemeinen Marktlage ist ein Verkauf des Hauses derzeit wohl illusorisch.

Endgültig zu den Akten legen will Eichstetter einen Veräußerung der Liegenschaft aber nicht. Durch die endlich sauber ermittelten Nebenkosten sieht er sogar bessere Chancen auf dem Markt, da ein potenzieller Käufer nun genau wisse, was auf ihn zukommt. Vor allem für Barkäufer werde die Immobilie dadurch interessanter. Diskutiert werde das Thema derzeit jedoch nicht diskutiert, erklärte er.

Vorerst keine Sanierung

Nichts passieren wird weiterhin auch hinsichtlich der erforderlichen Sanierung des teilweise historischen Gebäudes. Wie bereits mehrfach berichtet, müssen Dach und Fassade repariert werden. Und auch an der Statik nagt bekanntlich der Zahn der Zeit. Kosten werden die Arbeiten voraussichtlich um die eine Million Euro.

Laut Eichstetter habe die Verwaltung in der Vergangenheit aber keine Rücklagen für die Sanierung der 70 städtischen Liegenschaften gebildet. „Das fällt uns nun auf die Füße.“ Eine der Konsequenzen daraus: „Dieses Jahr machen wir da nichts“, kündigte Eichstetter gegenüber unserer Zeitung an. Im kommenden Jahr soll dann erneut eine Begutachtung der Schäden stattfinden, um zu sehen, wie dringend der Handlungsbedarf ist.

Nur ein Angebot für die Floßergasse 22

Nach wie vor im Besitz der Stadt ist auch das Grundstück Floßergasse 22 in der Altstadt. Dieses soll laut Beschluss ebenfalls verkauft werden, um dort innerstädtischen Wohnungsbau zu ermöglichen. Der Mindestpreis liegt bei 450.000 Euro. In einer ersten Ausschreibung hatten sich drei Interessenten beworben, zum Zug kam jedoch keiner.

Nun liegt erneut ein Angebot vor, wie Eichstetter auf Nachfrage bestätigte. Dabei soll es sich um einen der Interessenten aus der ersten Ausschreibung handeln. Noch habe sich der Stadtrat aber noch nicht damit befasst, so der Rathauschef. Das werde noch geschehen.

Dass es nicht mehr Bewerber für das Areal am Fuße des Franziskanerkloster gibt, führt er auf die allgemeine Marktlage zurück. Die Stadt habe jedoch auch „keinen Druck“, das Areal zu verkaufen, so der Bürgermeister abschließend.

