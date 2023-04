Firmlinge helfen in der Pferdeklappe Reutte aus

Tatkräftige Unterstützung: Bei ihrem Arbeitseinsatz lernen die Firmlinge auch den Umgang mit den Tieren. © Pferdeklappe Reutte

Einblicke in die Arbeit der Pferdeklappe Reutte erhielten jetzt acht Firmlinge aus dem Bezirk. Warum zwei von ihnen künftig häufiger helfen wollen.

Reutte - Acht Firmlinge der Gemeinde Reutte und Umgebung schwangen jetzt die Mistgabeln in der Pferdeklappe des Österreichischen Tierschutzvereins. Im Zuge des Firm-Unterrichtes hatten die Jugendlichen beschlossen, helfen zu wollen. Die Entscheidung fiel auf ein in Österreich einzigartiges Tierschutz-Projekt.

„Tue Gutes und sprich darüber.“ Mit diesem Gedanken nahmen acht Firmlinge und zwei Betreuerinnen aus Reutte und Umgebung kürzlich ihre Arbeit in der Pferdeklappe Reutte auf. Es wurde ausgemistet, die Pferde geputzt, gestreichelt und die Hufe gepflegt. Am Ende blieb sogar noch Zeit für die eine oder andere Lektion in Sachen Bodenarbeit.

Einen Nachmittag lang konnte den jungen Erwachsenen so beigebracht werden, was Pferde brauchen und was die Vierbeiner lieber vermeiden. „Das ist Tierschutzarbeit und Tierschutz-Bildung, die direkt wirkt“, sagt Hofleiterin Ingrid Schätzle und ergänzt: „Sechs der Jugendlichen hatten noch nie Kontakt zu Pferden. Aber niemand hatte größere Berührungsängste.“ So war der Ausflug der Firmgruppe eine große Entlastung für das Team des Österreichischen Tierschutzvereins.



Nur mit bezahlten Angestellten wäre es finanziell unmöglich, einen Tierschutzhof wie die Pferdeklappe zu betreiben. Daher ist der Österreichische Tierschutzverein auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer angewiesen. So wie die Gruppe Firmlinge aus Reutte. „Was diesen Tag noch viel schöner machte, war die Frage von zwei Damen aus der Firmgruppe, ob sie öfters helfen dürfen“, erzählt die Hofleiterin. So wurde aus der freiwilligen Hilfe, die nur für einen Nachmittag geplant war, eine dauerhafte Hilfe.



Ein breites Feld

Solche „Hofengel“, wie die freiwilligen Helfer im Österreichischen Tierschutzverein bezeichnet werden, unterstützen das Team der Pferdeklappe – und den anderen Assisi-Höfen – bei der Versorgung und Pflege der Tierschutz-Pferde. „Je nach Können, Wissen und Erfahrung helfen unsere Hofengel auch bei der Resozialisierung und Ausbildung der Pferde“, beschreibt Schätzle das sehr breite Tätigkeitsfeld der ehrenamtlichen Helfer.