Energiepreise machen Gastgeber zu schaffen

Florian Hoffrohne nimmt seine Arbeit als Tourismusdirektor in Schwangau auf

Von: Katharina Knoll

Führungswechsel in der Tourist Info: Bürgermeister Stefan Rinke (v.r.) mit der ehemaligen Tourismuschefin Sylvia Einsle, ihrem Nachfolger Florian Hoffrohne und Kerstin Schneekloth, die in der Zwischenzeit die Tourist Info leitete. © Gemeinde Schwangau

Schwangau – Seit etwa einer Woche ist der neue Leiter der Tourist Information Schwangau im Amt. Am 1. September nahm Florian Hoffrohne seine Arbeit als Tourismusdirektor im Dorf der Königsschlösser auf. „Ich bin sehr happy von der ersten Woche“, sagte Hoffrohne gegenüber dem Kreisbote. „Das Team ist toll. Ich hätts mir nicht besser wünschen können.“

Bis vor kurzem leitete Hoffrohne noch das Standortbüro Süd einer Agentur für Tourismusberatung in München. Von 2016 bis 2021 war er Geschäftsführer der Ammergauer Alpen GmbH, die die Naturparkregion Ammergauer Alpen und das Blauen Land touristisch vermarktet und entwickelt, sowie Geschäftsführer des Naturparkvereins Ammergauer Alpen.



Zuvor war er als Kurdirektor für die touristische Entwicklung von Bad Feilnbach bei Rosenheim verantwortlich. Er engagierte sich zudem als Vorstand bei Fernwege e. V., war Generalsekretär von SKAL Deutschland und lange Jahre im Marketingausschuss des Bayerischen Heilbäderverbandes tätig. Durch diese Funktionen kennt er bereits viele Touristiker in Schwangau und auch Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier. „Da ist ein gewisses Vertrauensverhältnis da“, so Hoffrohne.

Auch das Ostallgäu ist für ihn kein Neuland. Sein Diplomstudium absolvierte er in Kempten und seine Diplomarbeit schrieb der gebürtige Augsburger bei der Regionalentwicklung Außerfern (REA). Außerdem stammt seine Frau aus Trauchgau.

Und dennoch: „In jedem Ort ist der Tourismus komplett unterschiedlich“, so der neue Tourismusdirektor. Deshalb steht in den kommenden Wochen neben der Einarbeitung erst einmal das Kennenlernen der örtlichen Leistungsträger und Vereine, die den Tourismus in Schwangau beleben und unterstützen, auf dem Programm. Denn: „die Leistungsträger wissen, was sie brauchen und was ihnen auf den Fingern brennt.“



Energiepreise machen Gastgeber zu schaffen

Dabei wird sicherlich die Frage aufkommen, wie es im Herbst weitergehen soll. Denn die gestiegenen Energiepreise treiben auch die Kosten der Gastgeber massiv in die Höhe. „Im Entlastungspaket der Bundesregierung war keine Rede vom Tourismus“, betont Hoffrohne. Auf dieses Problem aufmerksam zu machen, sei einer seiner Aufgaben. Und dafür sei die Zusammenarbeit mit den Tourismuschefs der umliegenden Kommunen ganz wichtig.



Daneben liegt sein Fokus erst einmal auf den Projekten, die gerade laufen. Dazu gehören, neben der Umgestaltung des Kurparks und der Spielplätze, der Umzug der Tourist Information ins Schlossbrauhaus, der vermutlich im November über die Bühne gehen wird, auch die Begleitung der Sanierungsarbeiten an der B17 und der Staatsstraße 2016 (Colomanstraße). „Das hat enorme Auswirkungen auf den Tourismus“, unterstreicht der Tourismusdirektor. Deshalb gelte es hier, alle Partner an einen Tisch zu bringen. „Damit sind wir ganz gut ausgelastet“, lautet Hoffrohnes vorläufiges Fazit.



Nachhaltigkeit im Blick

Besonders am Herzen liegt ihm zudem das Thema Nachhaltigkeit. Die schöne Natur- und Kulturlandschaft der Region sei schließlich die Grundlage des Tourismus. „Mittel- bis langfristig werden wir unser Handeln in diese Richtung umgestalten. Das wird eines der Hauptthemen sein“, sagt Hoffrohne und hat dabei unter anderem Lieferketten im Blick. Als weitere Beispiele nennt er CO2-Kompenstation und Zertifizierungen. Dabei ist er der Überzeugung: „Eine öffentliche Verwaltung muss mit gutem Beispiel vorangehen.“