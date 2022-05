16 Brandeinsätze

Florian Lochbihler ist neuer Vorstand des Füssener Feuerwehrvereins

Nach knapp einer Stunde steht der neue Vorstand fest: Kassiererin Sonja Schindele (v.r.), Schriftführer Stefan Stein, stellvertretender Vorsitzender Uwe Streit, der neue Vorsitzende Florian Lochbihler sowie Mannschaftssprecher Konstantin Kahle. Thomas Roth (links) gehört als Kommandant automatisch zur Vorstandschaft. © ed

Füssen – Mit Florian Lochbihler hat der Füssener Feuerwehrverein einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige Stellvertretende Vorstand folgt auf Gerhard Ruf.

Ruf trat in der Jahreshaupt- und Dienstversammlung der Feuerwehr Füssen-Stadt am vergangenen Mittwoch nicht mehr zur Wahl an. Zum Abschied gab es für den scheidenden Vorsitzenden „Standing Ovations“ von der gesamten Mannschaft.

Einen weiteren Wechsel gab es bei der Kinderfeuerwehr: hier übernimmt ein Team um Stefanie Schwarz und Rita Lochbihler die Arbeit von Matthias König und Andreas Schneider, die sich nach zehn Jahren zurück ziehen.



Zuvor hatte die Versammlung mit der traditionellen Floriansfeier in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses begonnen. Dekan Frank Deuring stellte die Frage, warum Feuerwehrleute ehrenamtlich diesen Dienst an der Gemeinschaft verrichten. Und er hatte auch gleich die Antwort parat: Sie wollen etwas Gutes tun, einen Dienst am Nächsten leisten und zugleich Kameradschaft pflegen – mit der Prämisse „Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr”.

Sein evangelischer Kollege, Pfarrer Peter Neubert, unterstrich den segensreichen Einsatz für die Gemeinschaft, um ihr Schutz zu gewähren und die Angst vor Unheil zu nehmen. Feuerwehr bedeute Sicherheit, sagte er. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von einem Quartett der Harmoniemusik.



Vorstand Ruf begrüßte als Gäste unter anderem Kreisbrandrat Markus Barnsteiner und Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). Mit Blick auf den Verein und die Corona-Krise sprach er die Hoffnung aus, „dass wir bald wieder in die gewohnte Realität, sprich Vereinsleben, zurückkehren können“. „Die vergangenen Monate haben viel von uns abverlangt, aber wir haben diese Zeit trotz aller Widrigkeiten gut gemeistert“, stellte Ruf fest.



Kurz fiel der Bericht von Schriftführer Stefan Stein aus – wegen Corona fand schlicht und ergreifend kein Vereinsleben statt. Der anschließende Kassenbericht von Sonja Schindele fand die einhellige Zustimmung der Versammlung.



16 Brandeinsätze

Kommandant Thomas Roth führte aus, dass die Wehr im vergangenen Jahr zu 245 Einsätzen ausrücken musste, was in etwa dem Niveau des Vorjahres entspreche. Das Gros waren Sicherheitswachen (106), technische Hilfeleistungen (74) und Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen (43). Brände waren 16 zu verzeichnen, der Zeitaufwand betrug insgesamt 2372 Stunden. Dazu kamen 2356 Stunden für Übungen, womit der Zeitaufwand insgesamt 4728 Stunden betrug. Darin sind nicht enthalten die Aufwendungen wie für die Kinder- und Jugendfeuerwehr, Arbeitsdienste, sowie Öffentlichkeitsarbeit und Brandschutzerziehung.

Seinen letzten Bericht als Verantwortlicher für die Kinderfeuerwehr gab Matthias König ab. Er schilderte, dass trotz Einschränkungen durch Vorgaben die Kinder einige Übungen absolvierten und dafür 176 Stunden Betreuung aufgewendet wurden. Das zehnjährige Bestehen fiel ebenfalls der Pandemie zum Opfer, mit einer Präsentation am Stadtbrunnen wurde jedoch darauf aufmerksam gemacht. Insgesamt durchliefen rund 70 Kinder innerhalb dieser ersten zehn Jahre die Kinderfeuerwehr, um dann wenigstens zum Teil in die Jugendfeuerwehr bzw. später in die aktive Wehr zu wechseln.

„Wir haben die Kinderfeuerwehr vor zehn Jahren aus dem Nichts aufgebaut, Neuland betreten am Rande der Legalität und doch am Ende gesehen, dass wir den richtigen Weg beschritten hatten“, blickte König zurück. So übergab er an Stefanie Schwarz und ihr zukünftiges Team ein geordnetes Feld.



Die Corona-Flaute beeinflusste auch die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr, wie deren Leiter Fabian Guggemos berichtete. Neben einem gemeinsamen Übungseinsatz mit der Kinderfeuerwehr im Krankenhaus konnten die Jugendlichen beim Jugendfeuerwehrtag in Obergünzburg ihr Wissen unter Beweis stellen. „Seit März sind wir wieder mit vollem Elan dabei und wir sind froh, als Fundament der Feuerwehr den Fortbestand der Wehr weiter zu gewährleisten“, berichtete er und fügte hinzu: „Im Nachwuchsbereich sind wir gut aufgestellt“.



Lob von Eichstetter



Den Dank der Stadt und der Bevölkerung stattete Bürgermeister Maximilian Eichstetter der Wehr ab: „Bei 5000 Einsatzstunden von einem ruhigen Jahr zu sprechen, ist doch sehr untertrieben“, betonte er. „Ihr wart saustark und habt einen Zusammenhalt gezeigt, den es eigentlich nur noch auf dem Dorf gibt!” Die Stadt könne sich glücklich schätzen, eine so schlagkräftige Truppe zu besitzen, die trotz oftmals psychischer Anstrengung bei ihren Einsätzen mehr als eine respektable Arbeit leistet.



Ähnlich äußerte sich auch Kreisbrandrat Markus Barnsteiner und er freute sich, dass die Feuerwehren allmählich wieder in einen Routineprozess kommen. „Trotz Vorschriften und Einschränkungen habt ihr die Pandemie-Situation hervorragend gemeistert“, lobte er die Füssener Wehr. Trotzdem richtete er den Appell an die Mannschaft, „seid alle a bissle vorsichtig“, damit der Regelbetrieb wieder Einzug halten könne.



In seinem Schlusswort dankte Gerhard Ruf all jenen, die immer hinter ihm standen. „Wir haben die letzten sechs Jahre viel bewegt und manches umgesetzt, das zunächst unmöglich schien“, sagte er und wünschte der neuen Vorstandschaft eine dicke Haut – „die werdet ihr brauchen!” Mit „Standing Ovations“ verabschiedete die gesamten Mannschaft abschließend ihren bisherigen Vorsitzenden.

