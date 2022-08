Absturz in Höfen: War ein Pilotenfehler die Ursache?

Von: Hans Nikolussi

Teilen

Durch den Aufprall bleibt ein Teil des Flugzeugs im Schlafzimmer stecken. Jetzt ermitteln die Behörden, wie es zu dem Unglück kommen konnte. © Hubert-Ehrenreich_welltvi

Höfen/Reutte/Innsbruck - Nach dem Absturz eines deutschen Kleinflugzeugs in ein Wohnhaus in Höfen ermitteln die zuständigen Behörden mit Hochdruck.

Das Wrack des am vergangenen Sonntag beim Start vom Flugplatz Höfen verunglückten Kleinflugzeugs ist in der Zwischenzeit geborgen und nach Innsbruck zur Untersuchung gebracht worden. Der Absturz – der Kreisbote berichteten – hat die Bevölkerung in der Umgebung des Flugfeldes doch einigermaßen geschockt. Verständlich, will sich doch niemand vorstellen, beim Mittagsschlaf im Eigenheim plötzlich mit Flugzeugteilen konfrontiert zu sehen.

Genau das ist nämlich passiert. Die Decke des Schlafzimmers des Einfamilienhauses ist eingestürzt. Zersplittertes Holz, kaputte Dachziegel, weitere Trümmer, darunter der Auspuff der Maschine, Staub überall im Raum, Benzingeruch in den Räumen – ein Horrorszenario. In der Zwischenzeit haben Statiker und Fachleute der Versicherungen das Haus untersucht: man kann es betreten, aber vorerst nicht bewohnen.



Höfens Bürgermeister Rüdiger Reymann sieht trotz der Schwere des Unglücks das Positive: „Das hätte ganz anders ausgehen können. Die Hausbewohner waren nicht daheim. Unverständlich bleibt, warum der Pilot trotz aller Vorschriften nicht gleich nach dem Start flussabwärts rechts über den Lech abgedreht hat, sondern genau das Gegenteil tat.“ Es sei glimpflich abgegangen, meint das neue Gemeindeoberhaupt und wartet wie alle auf das Ergebnis der diversen Untersuchungen.



Passanten hatten am Sonntag beobachtet, wie das Flugzeug nach Nordosten in Richtung Reutte startete, unmittelbar darauf erheblich an Höhe verlor, zu schwanken begann und schließlich abstürzte.



Daraufhin wurden von der Landeszentrale Alarm ausgelöst. Der Einsatzleiter vor Ort, Gruppenkommandant Markus Schrötter von der Feuerwehr Höfen, berichtet vom Geschehen: „Wir sind zuerst mit einer Leiter zum Flugzeug auf dem Dach vorgedrungen und haben es vor einem Absturz gesichert und uns um die beiden eingeklemmten Personen gekümmert. Brandschutzmaßnahmen wurden ergriffen. Rasch sind auch die Kollegen aus Reutte mit der Drehleiter vor Ort gewesen und man konnte mit der Rettung der beiden Insassen mittels Bergeschere beginnen.“

Viele Schaulustige

Die beiden schwerverletzten Deutschen wurden daraufhin mit Hubschraubern in die Kliniken nach Murnau und Innsbruck gebracht. „Das mehr als unangenehme Problem der unzähligen Schaulustigen konnten wir durch sofortige Absperrungen in den Griff bekommen.“



Ob der Unfall Konsequenzen für den Betrieb am beliebten Flugfeld haben könnte, bleibt zunächst abzuwarten. Ein Begutachtungsverfahren durch Fachleute dazu läuft zur Zeit auf jeden Fall, bis konkrete Ergebnisse vorliegen, dürfte es allerdings noch dauern.



„Nach allen übereinstimmenden vorliegenden Informationen, Aussagen und Beobachtungen dürfte es sich um einen Pilotenfehler gehandelt haben“, erklärte dazu Rechtsanwalt Dr. Christian Pichler, Obmann der Haltergemeinschaft von Segel- und Motorfliegern am Flugplatz. „Wir haben vorerst von unserer Seite Starts und Landungen von Motoflugzeugen bis Sonntag untersagt und festgelegt, dass dann ab Montag die Startbahn nur in Richtung Lechtal benutzt werden darf“, so Pichler weiter.

Der Verein verstehe die Verunsicherung in der Bevölkerung und werden noch strengere Regeln für den Flugplatz erarbeiten, die vor allem ortsfremde Piloten betreffen sollen.“

Behörden reagieren

Auch die Behörden haben mittlerweile reagiert, wie das Land Tirol mitteilt. Demnach haben sich Sachverständige im Auftrag der Luftfahrtbehörde in den vergangenen Tagen umgehend ein Bild von der Situation vor Ort gemacht. Die Klärung der Unfallursache erfolgt durch Staatsanwaltschaft und Flugunfallkommission.

Im Sinne der Sicherheit und bis zu dieser endgültigen Klärung der Unfallursache wurde vonseiten des Gutachters der Luftfahrtbehörde in einer ersten Stellungnahme empfohlen, dass Starts und Landungen bis zur endgültigen Klärung ausschließlich in Richtung Lechtal vorgenommen werden dürfen. Die zuständige Luftfahrtbehörde folgte der Empfehlung aus dem Sachverständigen-Gutachten und schrieb die vorgeschlagene Sicherheitsmaßnahme noch am Mittwoch bescheidmäßig vor.

Abläufe unter der Lupe

Wie auch bei vorausgegangenen Flug-Unglücken erfolgt ebenso bereits eine Überprüfung der Unfallursache durch die Staatsanwaltschaft und die Flugunfallkommission. Der von der Luftfahrtbehörde bestellte Sachverständige ist zudem damit beauftragt, in den kommenden Tagen und Wochen die Hindernissituation und Abläufe am Flugplatz Höfen genau zu überprüfen und zu evaluieren.



Wann das Endergebnis vorliegt, kann derzeit allerdings noch nicht abgeschätzt werden – voraussichtlich wird dies noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Unter anderem sind weitere Gutachten sowie Vermessungsarbeiten erforderlich, heißt es weiter vonseiten der Pressestelle des Landes.red