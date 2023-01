Forggenseeschifffahrt erhöht Preise: Familien werden geschont

Von: Matthias Matz

Um Familien zu entlasten, sollen die Abendfahrten mit der Forggenseeschifffahrt in der neuen Saison teurer werden als zunächst geplant. © Archiv/Matz

Eine Fahrt mit der Forggenseeschifffahrt wird heuer schon wieder teurer. Familien sollen nun aber doch weniger zahlen müssen als zunächst geplant.

Füssen – Dass ein Ausflug mit der „MS Allgäu“ oder „MS Füssen“ in diesem Jahr erneut teurer wird, hatte der Finanzausschuss bereits Mitte November beschlossen. Offen blieb allerdings, wie viel eine Familienkarte in der neuen Saison kosten soll. Eine Entscheidung darüber hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung im alten Jahr bei vier Gegenstimmen gefällt.

Nach zwei harten Corona-Jahren befindet sich die Forggenseeschifffahrt wirtschaftlich mittlerweile wieder auf Kurs: 90.000 Passagiere und einen Gesamtumsatz in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro in der abgelaufenen Saison sprechen eine deutliche Sprache. Gleichzeitig haben Inflation und Kriegsfolgen zu einer Kostensteigerung von fast 166 Prozent geführt, wie Helmut Schauer, Leiter der Forggenseeschifffahrt, den Stadträten im November vorrechnete.

Hinzu kommen steigende Personalkosten für qualifizierte Mitarbeiter. Allein durch Einsparungen und Produktivitätssteigerung lasse sich das nicht mehr kompensieren, erläuterte Schauer seinerzeit und schlug trotz einer Preiserhöhung in der Saison 2022 eine erneute Erhöhung der Ticketpreise vor.



Vor diesem Hintergrund sprach sich der Ausschuss im Herbst mehrheitlich für die zweite Fahrpreiserhöhung in Folge ausgesprochen. Lediglich beim Tarif für die Familienkarte (zwei Erwachsene, zwei Kinder) konnten sich die Ausschussmitglieder (noch) nicht einigen. Vor allem Ilona Deckwerth (SPD) und Babara Henle (CSU) kritisierten die von der Schifffahrt vorgeschlagene Erhöhung von 39 auf 48 Euro für die große Rundfahrt sowie von 29 auf 34 Euro für die kleine Rundfahrt als ungerecht und unverhältnismäßig (der Kreisbote berichtete).

Schauer kündigte daraufhin an, zur Dezember-Sitzung des Stadtrats neue Berechnungen vorlegen zu wollen. Diese segnete der Stadtrat in seiner letzten Sitzung im alten Jahr bei vier Gegenstimmen ab. Demnach sollen die Preise für die Familienkarte in der neuen Saison jetzt 46 Euro (große Rundfahrt) und 33 Euro (kleine Rundfahrt) betragen.

Zur Gegenfinanzierung steigen die Preise für die drei Abendfahrten auf 22 Euro statt der ursprünglich vorgesehenen 19,50 Euro. Außerdem wird der Stundenpreis für die Charterfahrten um jeweils 100 Euro angehoben. Eine Charterfahrt mit der „MS Allgäu“ kostet demnach heuer pro Stunde 500 statt 400 Euro, während für eine Stunde auf der „MS Füssen“ künftig 900 statt 800 Euro bezahlt werden müssen.