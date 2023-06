Forggenseeschifffahrt: Optimaler Auftakt, aber Sorgen wegen Freizeitsportler

Von: Matthias Matz

Auf den beiden Forggenseeschiffe „MS Füssen” und „MS Allgäu” wird in der neuen Saison ein abwechslungsreiches Programm geboten. © Archiv/Matz

Für die über 200 Passagiere an Bord wurde der zweistündige Ausflug beim Saison-Start der Forggensee-Schifffahrt am Donnerstag zum Genuss. Doch es gibt auch Probleme.

Füssen - Für die über 200 Passagiere an Bord wurde der zweistündige Ausflug beim Start in die Schifffahrt-Saison auf dem Forggensee zum Genuss. Und auch in den kommenden Wochen erwartet die Fahrgäste neben einer der schönsten Kulissen Deutschlands ein abwechslungsreiches Programm an Bord der beiden Schiffe „MS Füssen“ und „MS Allgäu“.

Schifffahrt-Leiter Helmut Schauer wies inmitten der vielen teilnehmenden Familien und Paare im Gespräch mit dem Kreisboten darauf hin, dass bis Mitte Oktober täglich fünf kleine und drei große Rundfahrten angeboten werden.

Bereits auf der ersten Fahrt ist der Andrang auch in der Bordgastronomie groß. © Chris Friedrich

Er gab außerdem noch den Tipp, sich näher über die speziellen Veranstaltungen wie „Kuba trifft Füssen“ am kommenden Freitagabend, 9. Juni, und die für Buben und Mädchen organisierte „Piratenfahrt“ kundig zu machen. „Kleine Seeräuber gehen natürlich kostümiert an Bord“, unterstrich der Werksleiter, der mit seiner Crew hier eng mit dem AWO-Kindergarten in Nachbarschaft zum Bootshafen im Weidach kooperiert.

Dass auch eine „normale“ Fahrt viel zu bieten hat, demonstrierte Irmgard Göss. Die Füssenerin war mit Enkelkindern an Borg gegangen. Mit Ehemann Roland Gössl in der Uniform als Steward hatte die heutige Ruheständlerin jahrzehntelang auf den Motorschiffen gearbeitet.

Auf den im Vergleich zu 2022 unveränderten Fahrtrouten der im beiden Motorschiffe (MS) wird regelmäßig auch die Gruppe „Alpen-Hörner“ auftreten. „Im August wird neunmal aufs Musicalschiff eingeladen“, kündigt Schauer an. Bühnenstars wie Janet Chvatal, Marc Gremm und Chris Green treten dabei live auf und knüpfen Kontakte zum Publikum.

Mehr Kulinarik als bisher

Die Servicekräfte erfüllen Fahrgastwünsche zu, wie Schauer betont, „moderaten Preisen“. Das kulinarische Angebot sei zudem erweitert worden. Veganisch zu essen, liege im Trend. Vormals gab es lediglich die allerdings sehr beliebten Wienerle.

Ausdrücklich wünscht sich das in drei Gruppen eingeteilte Schauer-Team – Nautik, Gastronomie, Verwaltung – eine Entwicklung, die insbesondere Einheimischen verstärkt zu den Tickets greifen lässt. Zwei Stunden Entspannung pur sei praktisch vor der Haustür möglich, wirbt Schauer um diese Zielgruppe. Völlig neu an Bord wird der Verkauf von Schmuck sein. „Dabei achten wir auf gute Qualität!“

Zum Saisonstart wurde – insbesondere von den Kapitänen Harry Keller und Dirk Schranz - auch ein mit den Jahren gewachsenes Problemfeld sichtbar und in aller Deutlichkeit angesprochen - die Freizeitsportler.

Schifffahrt-Chef Schauer erinnert sich sehr gut: auf dem größten Stausee Deutschlands sei es in früheren Zeiten recht beschaulich zugegangen. Das habe sich mittlerweile aber geändert. „Die Fläche bleibt, die Nutzer werden mehr.“ Insbesondere die Stand-up-Paddler sollten den Appell aus der Kapitänskabine befolgen und große Distanz zu den FSF-Schiffen halten. „MS Füssen“ und „MS Allgäu“ genießen - wie die Fahne in Orange signalisiert – auf dem Gewässer immer Vorfahrt, weil plötzliche Wendemanöver solcher Kolosse schwer auszuführen sind.