Füssener Forggenseeschifffahrt hält Kurs

Von: Matthias Matz

Die beiden Forggenseeschiffe „MS Füssen” und „MS Allgäu” erweisen sich heuer bislang einmal mehr als Publikumsmagneten. © Archiv/Matz

Füssen – Nach langem Hoffen und Bangen, ob die Saison planmäßig starten kann oder Opfer der Corona-Krise wird, ist die Forggenseeschifffahrt mittlerweile auf Kurs.

Mit einem Plus von 97.000 Euro steht sie in diesem Jahr bislang deutlich besser da als vor Jahresfrist (- 10.000 Euro). Nun hofft Helmut Schauer, Leiter der Stadtwerke und damit auch zuständig für die Schifffahrt, dass das Corona-Virus dem Unternehmen nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht, wir er jetzt im Werkausschuss des Stadtrates deutlich machte.



„Ich hoffe, dass uns Corona bis zum Herbst verschont“, sagte Schauer vor dem Hintergrund eines ausgesprochen guten Starts der Schifffahrt in die diesjährige Saison gegenüber den Ausschuss-Mitgliedern. Neben den üblichen Wetterrisiken sei die Corona-Krise nach wie vor das größte Risiko für den Umsatz. Planmäßig endet die Saison am 15. Oktober.



Obwohl die beiden Schiffe „MS Füssen“ und „MS Allgäu“ erst zum 1. Juni erstmals die Leinen los machten, verzeichnet der städtische Eigenbetrieb für die Monate Januar bis Juni einen Gewinn von 97.000 Euro. Erträgen von rund 221.800 Euro stehen dabei Ausgaben in Höhe von rund knapp 125.000 Euro gegenüber. Vor einem Jahr musste Schauer sogar noch ein Minus von fast 10.000 Euro verkünden.



Maßgeblich beigetragen zu dem bislang guten Ergebnis hat laut Schauer das große Interesse an den Fahrten mit den beiden Ausflugsschiffen. Allein Tickets und Gutscheine spülten demnach bislang gut 165.000 Euro in die Kasse des Eigenbetriebs. Sicherlich auch mit ein Grund dafür: das Wegfallen der Corona-Einschränkungen wie etwa die Beschränkung der Fahrgastzahlen auf den Schiffen, unter den das Unternehmen in den vergangenen beiden Jahren zu leiden hatte.



Hoch motivierte Crew

Dazu kommen Einnahmen in Höhe von knapp 56.000 Euro durch die Bordgastronomie. „Da geht es zu wie Hölle“, bestätigte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) den großen Andrang auf den beiden Motorbooten. Das Bordpersonal behalte dennoch stets einen kühlen Kopf, lobt der Rathauschef die Crew. „Die Gäste können sich nur wohl fühlen“, sagte er. Werkleiter Schauer bestätigte die hohe Motivation der Besatzungen: „Die Mitarbeiter sind voll dabei und wollen, dass etwas geht!“



Mit Blick auf den gelungenen Auftakt in die heurige Schifffahrt-Saison hoffen die Verantwortlichen auf ein deutlich besseres Ergebnis als im vergangenen Jahr. Vor allem auch wegen der zahlreichen Corona-Beschränkungen verzeichnete der Eigenbetrieb für 2021 ein Minus von fast 133.200 Euro.