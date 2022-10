Fortschritt am EWR-Kraftwerk Kniepass

Die Bauarbeiten für das dritte Wehrfeld am Kraftwerk Kniepass schreiten voran. Vor Kurzem wurde die neue Schützentafel eingehoben. © Andreas Schindl

Das Kraftwerk Kniepass der Elektrizitätswerke Reutte (EWR) wird derzeit umfassend modernisiert. Ein zentraler Teil des Projektes ist die Errichtung eines dritten Wehrfelds, das die gesamte Anlagensicherheit bei Hochwasser erhöhen soll.

Reutte – Das Das Modernisierungsprojekt startete im Sommer 2020 mit der Errichtung einer Fischliftschleuse. Ähnlich einem Personenlift transportiert die Schleuse Fische über die Stauhöhe und sorgt in Kombination mit der Fischwanderanlage beim Kraftwerk Höfen für Fischdurchgängigkeit der EWR-Anlagen am Lech von der Staatsgrenze bis zum Ursprung.

Stahlbau kürzlich montiert

Anschließend stand nach EWR-Angaben für das Kraftwerk Kniepass eine Großrevision an, in deren Zuge die Anlage auch vollautomatisiert wurde. Im August 2021 gab es mit dem Spatenstich für den Bau des dritten Wehrfelds schließlich einen weiteren Meilenstein im Projekt „Kraftwerk Kniepass”. Nach Abschluss des Betonbaus für das dritte Wehrfeld konnte kürzlich der Stahlbau angeliefert und montiert werden, der in Zukunft mittels automatischer Öffnung bzw. Schließung den Wasserdurchfluss des dritten Wehrfelds regeln wird.



Den Stahlbau für das dritte Wehrfeld bezogen die EWR laut einer Pressemitteilung über die Vorarlberger Firma Künz. Die Fertigung fand in mehreren Schritten an unterschiedlichen Standorten statt: Erst in Vorarlberg, dann in der Steiermark und abschließend in Kosice in der Slowakei, wo der Leiter der Abteilung Erzeugung, Georg Hauser, und Projektleiter Dominik Schlux den Stahlbau abnahmen. Mitte August trat schließlich der 55 Tonnen schwere Schütz inklusive Klappe seine Reise von Kosice zum Kraftwerk Kniepass an, um dort eingehoben zu werden.



Nach dem Einheben der Schützentafel erfolgte die Grobmontage der aufgesetzten Klappe und der Seitenschilder durch die Firma Künz und die Monteure der EWR-Erzeugung. Anschließend wurde die Schützentafel mit den zwei jeweils vier Tonnen schweren Hydraulikzylindern verbunden und die Feinmontage der Dichtungen, Rohrleitungen, Sensoren und Ventile konnte erfolgen. Mit dem Abschluss der Installationsarbeiten ist die Anlage vollautomatisiert und in die 24-Stunden-Überwachung der zentralen Leitstelle der EWR eingebunden.



Abschluss der Arbeiten Ende des Jahres

Um den Betrieb der gesamten Wehranlage auch bei Stromausfall zu gewährleisten, wird diese außerdem mit einem eigenen Notstromaggregat ausgestattet. Danach werden noch diverse Restarbeiten und Funktionstests vorgenommen, bevor das neue Wehrfeld Ende des Jahres planmäßig in Betrieb genommen werden kann.



„Das gesamte Modernisierungsprojekt Kraftwerk Kniepass fokussiert die ökologische, technische und energiewirtschaftliche Verbesserung der Anlage”, fasst EWR-Vorstand Dr. Christoph Hilz zusammen. „Der Bau eines weiteren Wehrfelds erhöht zudem die gesamte Anlagensicherheit.” Mit der geplanten Inbetriebnahme des neuen Wehrschütz Ende des Jahres könne ein weiterer wichtiger Meilenstein gesetzt werden.